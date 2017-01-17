Rolls-Royce оштрафована на $807 млн за коррупцию

Одна из крупнейших британских компаний, Rolls-Royce Holdings, выплатит штраф властям Великобритании, США и Бразилии для урегулирования обвинений в коррупции.
О достижении принципиального соглашения по урегулированию обвинений было объявлено в пресс-релизе Rolls-Royce.
Как отмечается, обвинения, выдвинутые властями Бразилии, Великобритании и США, касаются "случаев коррупции и подкупа, включающие посредников, зафиксированных на иностранных рынках".
Rollce-Royce выплатит службе по борьбе с крупным мошенничеством Великобритании (Serious Fraud Office, SFO) $605,7 млн (497,3 млн фунтов стерлингов), Министерству юстиции США – около $170 млн, Федеральной прокуратуре Бразилии – $25,5 млн.