Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане

Компания «Мегаплан», разработчик CRM «Мегаплан», открывает представительство в Казахстане.

«Мы считаем рынок Казахстана очень перспективным для нашей компании. Продажи CRM «Мегаплан» в этой стране растут. Мы видим, что экономика Казахстана постепенно восстанавливается после рецессии, вызванной падением цен на нефть. Потребительский спрос и деловая активность в стране возрастают. В то же время последствия кризисных явлений показали компаниям, насколько важно уделять внимание эффективности бизнеса, поэтому вопросам автоматизации управления в Казахстане сейчас придается большое значение», - говорит генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

Ранее компания работала в Казахстане через своих представителей-дистрибьюторов. Теперь же «Мегаплан» открывает собственное представительство, которое будет расположено в Астане.

Первоначальные инвестиции в продвижение CRM «Мегаплан» на рынке Казахстана составят 2 млн рублей. Согласно консервативному плану компании, к концу 2017 года она планирует утроить количество пользователей CRM «Мегаплан».

«Мы рассчитываем, что за один-два года «Мегаплан» станет лидером рынка CRM в Казахстане», - заявил Сергей Козлов.

В 2016 году оборот компании «Мегаплан» составил 171 млн рублей. В прошлом году она продала более 5 тыс. лицензий на использование CRM «Мегаплан» (облачная и коробочная версии). Рост оборота компании в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года составил 25%. Наибольший рост продаж пришелся на ряд российских регионов и сопредельные государства. В 2016 году продажи CRM «Мегаплан» в Белоруссии увеличились на 60%.

Справка

«Мегаплан» — один из лидеров на рынке CRM-систем и диспетчеров задач (таск-менеджеров) в России. Компания основана в 2007 году.

Среди клиентов компании «Мегаплан» Департамент информационных технологий города Москвы, «Ростелеком», Московское агентство организации отдыха и туризма «Мосгортур», «Бинбанк», сеть спортивных клубов Fitness House, Московский авиационный институт (МАИ), Интерактивный образовательный город профессий для детей «КидБург», популярная сеть квестов «Клаустрофобия» и другие.

CRM — прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.