Сотовый оператор Мегафон объявил о решении купить Mail.Ru Group

Российский сотовый оператор "МегаФон" официально объявил о намерении приобрести контрольный пакет акций Mail.Ru Group. Совет директоров "МегаФона" решил созвать собрание акционеров для одобрения покупки 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group Limited.

В настоящее время эти бумаги принадлежат компаниям группы USM и представляют собой приблизительно 63,8% долю голосующих акций Mail.Ru Group. По договоренности с нынешними владельцами акций денежное вознаграждение включает 640 млн долл. США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также отложенный платеж в размере 100 млн долл. США через год после закрытия сделки. Таким образом, контроль над интернет-холдингом оценили в 740 млн долларов.

В сообщении оператора говорится, что "МегаФон" и Mail.Ru "обсуждают ряд коммерческих проектов, направленных на достижение стратегических и экономических целей для обеих компаний и их клиентов". В сотовой компании считают, что в последнее время "развитие технологий и тренды на рынке создали благоприятные условия для более активного сотрудничества между телеком-операторами и Интернет-компаниями".

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Mail.Ru Group контролирует одноименный почтовый сервис, один из самых популярных в России, а также две крупнейшие социальных сети: "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Сделка, как говорится в сообщении "МегаФона", направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг оператора, запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы.

После завершения сделки "МегаФон" и Mail.Ru продолжат сотрудничать "полностью на рыночных условиях". Команды менеджмента обеих компаний будут независимы и нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры и корпоративного управления каждой компании, обеспечение продолжающегося развития и разработки новых продуктов, а также сотрудничество в стратегически и экономически взаимовыгодных проектах. Любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях. Не ожидается, что в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления произойдут значительные изменения.

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Основателем USM Holdings которой принадлежит контрольный пакет акции Mail.ru является Алишер Усманов. Он занимает 3-ю строчку в списке Forbes, по данным СМИ его собственный капитал составляет $14,5 млрд.

Контролирующим акционером «Мегафона» является холдинг Garsdale, в котором у USM 97,45% акций, оставшийся пакет у «Ростеха». Еще 25,17% «Мегафона» принадлежит TeliaSonera. Megafon Investments владеет 3,92% «Мегафона».