Руководство Samsung покинуло свои посты

Топ-менеджеры корейской компании Samsung покинули свои посты во вторник на фоне коррупционного скандала в Южной Корее, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе, передает BBC.com.

Прокуратура Южной Кореи заявила во вторник, что вице-президенту и фактическому главе компании Ли Чжэ Ёну и еще четырем топ-менеджерам компании будут предъявлены обвинения в даче взяток и растрате.

Сразу после этого заявления свои посты покинули трое из четырех топ-менеджеров, упомянутых прокуратурой, в том числе вице-председатель компании Чхве Ки-сон и президент Чан Чхун-ки.

Samsung объявил о начале реструктуризации компании. В частности, расформирован офис стратегии будущего - отдел компании, который координирует ее работу. Ли ранее обещал расформировать этот отдел, так как именно его сотрудников обвиняют в даче взяток южнокорейским чиновникам, напоминает Франс пресс.

Обвинения в адрес топ-менеджмента компании связаны с деятельностью Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Ли обвиняют в передаче денег в эти фонды.

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По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству.

Ли Чжэ Ён был арестован в середине февраля из-за обвинений в коррупции. Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации, и, несмотря на арест, пока сохраняет свой пост.