Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
312.76
-0.001%
EUR/KZT
331.09
-0.001%
RUB/KZT
5.4
+0.002%
EUR/USD
331.09
-0.001%
EUR/CHF
331.09
-0.001%
EUR/JPY
331.09
-0.001%
GBP/USD
388.67
-0.001%
USD/CHF
312.76
-0.001%
USD/JPY
312.76
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
312.76 331.09 5.4
-0.001% -0.001% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
55.78
-0.003%
Нефть WTI
53.93
-0.002%
Золото
1257.3
-0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1121
+0.029%
Жилье Астана
1073
+0.021%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.78 53.93 1257.3
-0.003% -0.002% -0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Руководство Samsung покинуло свои посты

28.02.2017 16:57   987   0

Топ-менеджеры корейской компании Samsung покинули свои посты во вторник на фоне коррупционного скандала в Южной Корее, который привел к импичменту президента страны Пак Кын Хе, передает BBC.com.

Прокуратура Южной Кореи заявила во вторник, что вице-президенту и фактическому главе компании Ли Чжэ Ёну и еще четырем топ-менеджерам компании будут предъявлены обвинения в даче взяток и растрате.

Сразу после этого заявления свои посты покинули трое из четырех топ-менеджеров, упомянутых прокуратурой, в том числе вице-председатель компании Чхве Ки-сон и президент Чан Чхун-ки.

Samsung объявил о начале реструктуризации компании. В частности, расформирован офис стратегии будущего - отдел компании, который координирует ее работу. Ли ранее обещал расформировать этот отдел, так как именно его сотрудников обвиняют в даче взяток южнокорейским чиновникам, напоминает Франс пресс.

Доля "Газпрома" на рынке Европы возросла до 34%...
"В прошлом году мы поставили в Европу 179,3 млрд кубометров, на 12,5% больше чем годом ранее. Наша доля на европейском рынке выросла до 34%"...

Обвинения в адрес топ-менеджмента компании связаны с деятельностью Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Ранее следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Ли обвиняют в передаче денег в эти фонды.

Председатель "Байтерека" принял участие в инвестфоруме в Сочи

По версии обвинения, Ли перечислил 41 млрд вон (36 млн долларов) в один из фондов Чхве Сун Силь, чтобы правительство, среди прочего, закрыло глаза на передачу руководящего поста в корпорации по наследству.

Ли Чжэ Ён был арестован в середине февраля из-за обвинений в коррупции. Ли Чжэ Ён считается фактическим главой корпорации, и, несмотря на арест, пока сохраняет свой пост.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    18

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    2

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    144

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    26

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное