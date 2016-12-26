Рынок IT: что ждут профессионалы от 2017 года?

Эксперты рынка IT подвели итоги уходящего года, а также поделились с "Къ" прогнозами и ожиданиями для сектора на 2017 год

Даурен Курмангалиев, старший аналитик компании IDC в Центральной Азии

– Прошедший год послужил своего рода стресс-тестом для всей IT-индустрии Казахстана. Конечно же, в первую очередь, на рынке преобладали негативные тенденции, связанные с девальвацией и сокращением деловой активности по всем категориям клиентов, начиная с государственного сектора и заканчивая МСБ. По предварительным данным IDC, в 2016 году IT-рынок сократился на 24.2%, в первую очередь ударив по потребителям и поставщикам оборудования.

С другой стороны, кризис заставил как поставщиков, так и их клиентов реализовывать более устойчивые к волатильности бизнес-модели и процессы. Так, вендоры и их партнеры сократили сроки «контрактирования» поставок оборудования, процесс закупа стал более детально планироваться, чтобы не допустить ситуации с «оверстоками» и снизить риски от колебания национальной валюты по отношению к доллару. Среди клиентов, все большую и большую популярность приобретают такие решения как переход на облачные технологии, IT-аутсорсинг, что значительно снижает зависимость от волатильности обменного курса и капитальные затраты на дорогостоящее оборудование и ПО.

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В этой связи в 2017 году мы ожидаем рост IT-рынка Казахстана на 4.5%. Но что более важно, это будет качественный рост, связанный с более осторожным планированием будущего в условиях экономической неопределенности и переходом к сервисной модели бизнеса (те же облака, аутсорсинг и IT-услуги). Соответственно, наибольшие темпы роста покажут такие сегменты, как программное обеспечение и IT-услуги – 15.4% и 17.9% соответственно. Я также надеюсь, что в следующем году произойдет качественная трансформация портфеля клиентов рынка. Если раньше лидерами трансформации и инициатив был государственный, финансовый сектор и крупный бизнес в целом, которые внедряли продвинутое ПО управления процессами, переводили IT-инфраструктуру в коммерческие дата-центры и использовали облачные услуги, то сейчас время малого и среднего бизнеса. Поскольку именно по этому сегменту клиентов произошел наибольший спад в закупе ИТ-оборудования, услуг и ПО в 2015-2016гг. Поэтому мы ожидаем значительного увеличения доли МСБ в таких рынках, как облачные услуги, аутсорсинг и услуги дата-центров.

Андрей Суставов, генеральный директор SAS Казахстан

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– Что касается развития IT-рынка в будущем году, то оно во многом зависит от того, что произойдет с экономикой страны в целом. Традиционно сильным будет влияние цен на энергоносители. Более технологичными становятся ритейл, топливно-энергетический сектор и работа государственного аппарата. Но проекты в этих отраслях находятся в прямой и сильной зависимости от экспортных цен на нефть.

В финансовом секторе ожидается большое количество сделок по слиянию и поглощению. Как следствие, начнутся интеграционные процессы, в том числе в части IT. Также начнутся проекты по переходу на новые требования МСФО 9, которые вступают в силу с 1 января 2018 года. То есть, в финансовом секторе на IT-расходы и IT-проекты будут сильно влиять регуляторные требования и внимание Нацбанка.

В клиентской аналитике мы ожидаем роста контрактов и проектов примерно на 20%. Сейчас мы видим, что интерес к такого рода инструментам проснулся, гораздо активнее, чем год назад, например, проводятся пилоты. Экономика стагнирует, и население по-прежнему заинтересовано в экономии: потребление снижается, люди переключаются на более дешевые аналоги и заинтересованы в специальных предложениях – как со стороны ритейла, так и со стороны кредитных организаций. Конкуренция за клиента высока. Так что, внедрение инструментов клиентской аналитики требуется уже не только для более быстрого запуска кампаний и повышения отклика на предложения, но и для более разумного и экономически оправданного распределения предложений по клиентам. Мы также ожидаем новых внедрений клиентской аналитики для расчистки портфелей от просроченной задолженности, эта задача актуальна и для банков, и для микрофинансовых организаций, и даже для b2b-компаний с большим количеством контрагентов.

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Ян Дирк Вайбур, старший партнер и управляющий директор The Boston Consulting Group в России и СНГ, председатель BCG Казахстан

– Проведенные в этом году нашей компанией исследования дают основания утверждать, что в Казахстане на данный момент создана хорошая базовая инфраструктура доступа для дальнейшего развития цифровизации экономики. Также довольно высок уровень вовлеченности населения: 54% казахстанцев являются пользователями Интернета. Согласно данным рейтинга BCG e-intensity index, который комплексно отслеживает развитие цифровой составляющей глобальной экономики в 85 странах мира, среднегодовой темп роста для Казахстана составляет 23%, это позитивный показатель.

Однако Казахстан все же пока отстает от среднего показателя по странам БРИК (27%). Поэтому, на наш взгляд, основная задача на 2017 год будет связана с усилением темпов роста цифровизации. Необходим дополнительный рывок, и для этого у страны есть основные условия: во-первых, относительно благоприятная макроэкономическая ситуация, во-вторых, внимание к этому вопросу со стороны государства (например, такие инициативы, как государственная программа "Цифровой Казахстан", создание Международного финансового центра "Астана" и другие).

Сергей Перапечка, партнер и управляющий директор The Boston Consulting Group в России и СНГ

Если говорить о приоритетах в области цифровизации для Казахстана на ближайший год, то помимо дальнейшего повышения уровня инфраструктуры, я бы отметил именно те, которые оказывают наибольшее влияние на улучшение качества повседневной жизни казахстанцев.

Во-первых, важно обеспечить переход к онлайн-процессам полного цикла, то есть к полностью электронному документообороту и электронным удостоверениям личности. Во-вторых, необходимо развивать дополнительные электронные сервисы, такие, как телемедицина и онлайн-образование.

Если же говорить об отраслях экономики, то в первую очередь мы видим новые возможности в таких секторах, как промышленное производство (это промышленная автоматизация существующих производственных площадок, актуальные сегодня технологии 3-D печати), сельское хозяйство (а именно агроинформационные услуги, технологии "точного земледелия"), транспорт (автоматизация процессов прогнозирования, аналитические решения в области диагностического техобслуживания, платформа фрахтовой биржи), розничная торговля (создание локальной платформы электронной коммерции), рынок ценных бумаг МФЦА (высокотехнологичная биржа).

Рамиль Мухоряпов, основатель холдинга Chocofamily

– Уходящий год был удачным для рынка электронной коммерции, и мы очень оптимистично смотрим в будущее. В 2017 году, по прогнозам центра аналитики Chocofamily, казахстанский рынок электронной коммерции вырастет на 30%, а общий оборот рынка впервые превысит $1млрд.

Что касается перспектив нашей компании, то мы планируем, что проекты Chocofamily вырастут более чем на 70%, и каждый из проектов выйдет в прибыль. В частности, Chocofood.kz и Chocotravel.com вырастут более чем в два раза. Достичь таких показателей Chocofood.kz планирует в первую очередь за счет внедрения собственной службы доставки по Алматы, что позволит вдвое увеличить количество подключенных ресторанов и сократит скорость доставки блюд с 65-70 до 35-40 минут. Chocotravel.com в 2017 году планирует запуск продажи железнодорожных билетов, что также будет способствовать росту проекта.

Илья Шалимов, директор филиала компании «ИТ-ГРАД» в Казахстане

– В уходящем году «ИТ-ГРАД» вышел на казахстанский рынок, и это стало значимым событием, учитывая активное развитие облачных технологий в Центрально-Азиатском регионе.

Мы ожидаем, что в 2017 году в Казахстане будут введены в эксплуатацию новые дата-центры. По крайней мере, часть из них, вероятно, будет предлагать среди прочих услуг и услугу IaaS («инфраструктура как сервис»). Возможно, появятся новые провайдеры облачных услуг, организованные на базе компаний, обладающих большими вычислительными мощностями. Появление новых игроков на рынке облачных услуг положительно скажется на развитии данного направления. Состоятся новые мероприятия, посвященные облачным сервисам, каждый провайдер будет проводить работу по продвижению IaaS. Результатом этого станет хорошая информированность потенциальных клиентов о современном подходе к организации IT в своей компании, повысится доверие к облачным сервисам. Останется лишь выбрать наиболее подходящего провайдера облачных услуг. Мы рассчитываем, что казахстанские компании, требовательные к качеству сервиса, станут нашими клиентами, поскольку у нас наработан серьезный опыт предоставления облачных услуг на территории СНГ с 2008 года. Мы стали первым сервис-провайдром VMware на территории СНГ, что позволило нам предоставлять в аренду виртуальную инфраструктуру, построенную на одном из лучших решений по виртуализации. С тех пор многие крупные российские компании стали нашими клиентами, такого же результата мы ждем и от работы в Казахстане.