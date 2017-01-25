Samsung не собирается отказываться от выпуска Galaxy Note 8

Samsung, несмотря на скандал вокруг "взрывоопасного" фаблета Galaxy Note 7, выразила готовность не отказываться от популярного бренда. "Я верну лучший, более безопасный и очень инновационный Note 8", связал себя обязательством руководитель мобильного подразделения компании Ди Джей Ко.

Общаясь с журналистами, топ-менеджер Samsung в качестве основной причины не закрывать линейку Note назвал огромное число поклонников, преданных "галактическим" планшетофонам. Помимо этого, корейская фирма немало вложилась в маркетинг Note-устройств, появившихся в 2011 году.

Инциденты, связанные с возгоранием аккумулятора Note 7, сильно подмочили репутацию бренда.

Корейцы обязалась ужесточить проверки батарей в целях убедиться, что предстоящие продукты, включая Galaxy S8 и Note 8, не постигнет участь Note 7. Ранее Samsung официально заявила, что нарушит традицию и не покажет следующий флагманский смартфон в рамках выставки MWC в конце февраля - начале марте. Предположительно, компания хочет тщательно протестировать новинку, чтобы обезопасить себя от повторения ошибок.

Также сообщается, что Samsung выкупила у Qualcomm большую часть складских запасов процессоров Snapdragon 835, тем самым лишив других производителей доступа к новейшим чипам. В результате конкурентам остается ждать поставок следующей партии, которые начнутся не ранее апреля, либо довольствоваться более старым чипсетом Snapdragon 821.

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Как пишут The Verge и Forbes, корейцы хотят приберечь Snapdragon 835 для Galaxy S8, чтобы сделать его эксклюзивной чертой флагманского смартфона. Как ожидается, новинка будет выпущена 14 апреля, поэтому ни одного другое Android-устройство не получит 835-й чипсет раньше этого времени.

Snapdragon 835 — это первый микропроцессор, выпускаемый по 10-нм технологии: даже Intel пока не освоила массовое производство чипов с такими крошечными транзисторами. Новинка, в частности, поддерживает технологию Quick Charge 4-го поколения, обеспечивающей 5 часов работы устройства за 5 минут подключения к зарядному устройству.