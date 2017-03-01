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Samsung прекратит свою работу как единый конгломерат

01.03.2017 15:15   620   0

Такое решение стало реакцией на политический скандал вокруг президента Пак Кын Хе, где оказалось замешанным высшее руководство концерна, передает kvango.com.

Одним из наиболее важных решений программы реформирования структуры концерна является ликвидация Управления будущей стратегии. Эта подразделение существовало в конгломерате Samsung с 1959 года, но несколько раз меняло свои названия в 1998-м, 2006-м и 2010 годах. Однако суть оставалось той же — Управление выполняло функции «штаба» и главного координирующего органа всего конгломерата. В нем работали 250 высокопоставленных сотрудников из самых важных и крупных компаний концерна. Они занимались выработкой единой стратегии работы конгломерата, а также принимали  решения по важнейшим направлениям, включая долгосрочные инвестиции, развитие новых направлений бизнеса, взаимоотношения между компаниями, масштабы приема на работу новых сотрудников и прочее. Теперь же Управление будет упразднено, а его сотрудники отправятся в те компании, из которых были откомандированы на «штабную» должность. 

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Компании конгломерата будут самостоятельно составлять планы дальнейшего развития, набирать персонал, определять масштабы инвестиций, а также надеяться только на себя в случае возникновения каких-то проблем.

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