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Samsung завершила покупку Harman International Industries

13.03.2017 15:19   713   0

Samsung завершила процедуру приобретения американского производителя электронной техники Harman International Industries. Стоимость сделки составляет $8 млрд, что делает ее самым дорогим приобретением за всю историю южнокорейского бренда.

Акционеры Harman получат по $112 наличными за каждую акцию — в совокупности $8 млрд. Сделка состоялась после выполнения всех обязательных условий, включая получение одобрения акционеров Harman и регулирующих органов США и других стран, интересы которых она затрагивала.

Акции Harman более не будут участвовать в торгах ценными бумагами, поскольку американская компания изменила собственника и стала дочерним предприятием Samsung. Управление «дочкой» возложено на прежнего управляющего Динеша Паливала

Напомним, что некоторые акционеры Harman International Industries подали иск против генерального директора компании и совета директоров, заявив, что стоимость продажи компании южнокорейской Samsung Electronics занижена. В иске утверждается, что генеральный директор Harman Динеш Паливал и совет директоров компании действовали недобросовестно в сделке с Samsung.

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По мнению истцов, $8 млрд - слишком маленькая сумма для продажи Harman. Кроме того, они акцентируют внимание на том, что соглашение между компаниями, предполагающее выплату неустойки в размере $240 млн за срыв сделки, автоматически поставило крест на поисках более выгодных предложений. 

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Владелец компании Atlantic Investment Management (ей принадлежит часть акций Harman) заявил, что цена акций в $145, зафиксированная в апреле 2015 г., указывает на то, что новый план роста компании вполне может обеспечить подъем котировок до $200.

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Главной причиной поглощения является желание Samsung выйти на рынок автомобильного оборудования: именно оно является главным бизнесом для Harman, более известной среди потребителей как производитель акустики под брендами Harman/Kardon, JBL, AKG и др.

Harman является мировым лидером в области цифровых решений для автомобилей, включая встроенные информационно-развлекательные системы, телематику, а также цифровые системы безопасности. 

Компания получает порядка 65% выручки в автомобилестроительной отрасли. Портфель заказов компании оценивается в $24 млрд - втрое больше годовой выручки.

Предыдущий рекорд M&A для Samsung Electronics был установлен в середине 1990-х гг., когда она за $840 млн приобрела американскую AST Research, которая тогда занимала пятое место в мире по производству ПК. 

Однако сделка оказалась убыточной, и Samsung впоследствии была вынуждена отказаться от этих активов. Из-за этой неудачи топ-менеджеры Samsung два десятилетия сохраняли крайнюю осторожность в приобретениях, предпочитая развитие за счет огромных инвестиций в НИОКР.

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Известно, что ранее Samsung рассматривал вариант приобретения менее известной французской компании Focal, производящей аудиотехнику.

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