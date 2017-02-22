Saudi Aramco выбрала JPMorgan, Morgan Stanley консультантами для IPO

Нефтяной гигант Saudi Aramco попросил JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley помочь в проведении объемного IPO, а также может обратиться к другому банку с доступом к китайским инвесторам, сообщил источник, напрямую знакомый с ситуацией, передает Investing.com.

Кредиторы присоединились к выбранному Saudi Aramco консультантом инвестбанку Moelis & Co, получив возможность принять участие в размещении, которое, как ожидается, станет крупнейшим в мире, поскольку его размер может составить около $100 миллиардов.

Главным претендентом на участие в IPO среди пяти банков, которые могут обеспечить доступ к китайским инвесторам, стал HSBC Holdings Plc. Это важный элемент размещения, сказал источник, добавив, что остальные четыре кредитора - китайские банки.

IPO - центральный пункт амбициозного плана властей Саудовской Аравии под названием "Видение 2030", направленного на диверсификацию экономики в эпоху низких цен на нефть. Как ожидается, листинг до 5 процентов акций крупнейшего в мире производителя нефти пройдет на бирже Эр-Рияда и одной или нескольких международных площадках.

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Saudi Aramco, JPMorgan, Morgan Stanley и HSBC отказалась от комментариев.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что компания выбрала ведущими андеррайтерами для проведения IPO JPMorgan,Morgan Stanley и HSBC.

Консультантом также попросили стать Citigroup Inc, сообщили в январе базирующиеся в Саудовской Аравии источники в отрасли.

За проведение размещения выступил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, который контролирует энергетическую и экономическую политику страны. В прошлом году он прогнозировал, что Aramco будет оценена как минимум в $2 триллиона при проведении IPO, добавив, что цифра может оказаться даже выше.

Саудовская Аравия планирует разместить акции Saudi Aramco на бирже Нью-Йорка, однако также рассматривает Лондон и Торонто, сообщила Wall Street Journal в понедельник.