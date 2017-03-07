Saudi Aramco заплатит Shell $2,2 млрд за завод

Крупнейшая государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. выплатит Royal Dutch Shell $2,2 млрд, чтобы завершить выход Shell из совместного предприятия по переработке на территории США Motiva Enterprises, передает vestifinanse.ru.

Сделка дает Саудовской Аравии исключительный контроль над крупнейшим в США нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) мощностью в 600 тыс баррелей в день в Порт-Артуре, штат Техас.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, известная как Saudi Aramco, получит все права на название и юридическое лицо Motiva Enterprises LLC. Саудовская Аравия также получает 24 распределительных терминалов, говорится в совместном заявлении Aramco и Shell.

В отдельном заявлении Shell говорится, что Saudi Aramco согласилась взять на себя всю задолженность, включая долю Shell в размере $1,5 млрд, а также произвести денежные выплаты, в результате чего общая сумма, выплаченная в адрес Shell, составит $2,2 млрд.

Ожидается, что сделка, которая подлежит утверждению регулирующими органами, будет завершена во втором квартале 2017 года.

Гарольд Хамм, исполнительный директор и основатель нефтяного концерна Continental Resources и советник по энергетике президента Дональда Трампа, высказался против иностранных поглощений на нефтеперерабатывающих заводах в США. Сам Трамп выразил недовольство зависимостью США от иностранного контроля над производством топлива.

Сделка закрывает двухлетний период партнерства Shell и Aramco в США. В 2012 году две компании потратили $10 млрд, чтобы увеличить завод в Порт Артуре в два раза, сделав его самым крупным нефтеперерабатывающим заводом в США. Значительная часть производимого на заводе бензина, дизельного топлива и авиационного топлива экспортируется на зарубежные рынки.