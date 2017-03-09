Shell продаст почти все свои активы в Канаде за $7,25 млрд

Компания будет продавать все свои активы в области добычи нефти из нефтеносных песков, кроме 10%-й доли в проекте по добыче нефтеносных песков Атабаски, сообщила в четверг в Гааге компания Shell. Компания также останется оператором проекта по переработке нефти Scotford, передает vestifinance.ru.

Таким образом, компания снизит долги и сократит свое участие в одной из наиболее экологически вредных форм добычи ископаемого топлива.

Англо-нидерландский производитель находится в процессе распродажи активов, за счет чего намерен получить $30 млрд, чтобы сократить задолженность, которая выросла в результате приобретения BG Group Plc за $54 млрд в прошлом году.

В 2016 г. компания продала активы на $5 млрд. Компания также получит $2,2 млрд за выход из совместного проекта с Saudi Aramco.

Процесс добычи тяжелой нефти из нефтяных песков стал чрезвычайно затратным после падения нефтяных цен в 2014 г. Помимо этого подобные проекты стали объектом нападок со стороны экологических активистов из-за высокого уровня выброса парниковых газов, которые образуются в результате производства и переработки, что необходимо для производства синтетической нефти.