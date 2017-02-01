Siemens: Нам приходится бороться за каждый заказ

Инжиниринговая группа Siemens повысила прогноз прибыли после того, как прибыль от промышленного бизнеса компании резко выросла в первом квартале благодаря подразделению автоматизации фабричного производства, сообщает Investing.com.

Немецкая компания сообщила, что маржа прибыли от промышленной деятельности составит около 11-12 процентов за год до конца сентября против предыдущего прогноза роста на 10,5-11,5 процента. В первом квартале этот показатель компании составил 13 процентов.

Основное подразделение Siemens в области ПО, Digital Factory, сообщило о 60-процентном росте прибыли и марже в размере 26,1 процента благодаря портфельному росту, а также увеличению продаж на 4 процента благодаря Китаю.

Таким образом, прибыль группы от промышленной деятельности выросла на 26 процентов до 2,51 млрд евро, значительно превысив средние прогнозы аналитиков на уровне 2,14 млрд евро в опросе Рейтер.

Siemens не уточнила в заявлении, увеличились ли продажи в США, как у конкурента Rockwell Automation, акции которой выросли примерно на 19 процентов после избрания Трампа президентом 8 ноября.

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Продажи Siemens в первом квартале выросли на 3 процента - меньше, чем ожидалось - на сопоставимой основе, до 19,1 млрд евро ($20,6 млрд). Компания сохранила прогноз "умеренного" роста годовых продаж и превышения объёма заказов над продажами.

Компания повысила прогноз прибыли на акцию до 7,20 - 7,70 евро против предыдущего прогноза на уровне 6,80 - 7,20 евро после того, как чистая прибыль подскочила на 25 процентов до 1,94 млрд.

Siemens не сообщила деталей о планируемом листинге подразделения Healthineers, где намерена сохранить контрольный пакет в преддверии пресс-конференции и ежегодной встречи акционеров в среду.

Кроме того, Siemens предвидит высокую волатильность на рынках электроэнергии из-за политической неопределённости, сообщила компания после 40-процентного падения квартальных заказов в подразделении энергетики и газа.

"Нам приходится бороться за каждый заказ. Ценовое давление огромно",- сказал глава компании Ральф Томас на пресс-конференции перед ежегодным совещанием акционеров.