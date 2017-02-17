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Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" выросла на 16%

17.02.2017 16:13   669   0

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в соответствии со американскими стандартами бухотчетности US GAAP за 2016 год увеличилась на 16% по сравнению с показателем 2015 года и составила 14,1 млрд рублей, передает ТАСС.

Консолидированная выручка по итогам года выросла на 27%, до 75,9 млрд рублей Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 25%, до 26,1 млрд рублей.

Интернет-компания ожидает, что по итогам 2017 года консолидированная выручка увеличится по сравнению с предыдущим годом на 16-19%.

Основная часть выручки "Яндекса" приходится на интернет-рекламу

По словам руководителя группы компаний "Яндекс" Аркадия Воложа, процитированного в сообщении, рост выручки обусловлен улучшением макроэкономической ситуации и постоянным развитием технологий компании. "Наши глубокие познания и опыт в области машинного обучения и искусственного интеллекта позволяют нам добиваться значительных успехов в развитии рекламных технологий и улучшать сервисы для наших пользователей", - сказал он.

Основная часть выручки "Яндекса" приходится на интернет-рекламу: по итогам 2016 г. этот показатель вырос на 25% и составил 72,6 млрд рублей, в том числе 52,9 млрд рублей - выручка от продажи рекламы на сайтах "Яндекса" (рост на 23%). Другая часть рекламной выручки - от рекламы на сайтах рекламной сети "Яндекса" - увеличилась за отчетный период на 30%, до 19,7 млрд рублей.

Объем денежных средств, депозитов и вложений компании в долговые ценные бумаги на 31 декабря 2016 г. составил 63 млрд рублей.

Итоги четвертого квартала

По итогам IV квартала 2016 г. показатель скорректированной чистой прибыли "Яндекса" снизился по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г. на 11%, до 3,2 млрд рублей, а консолидированная выручка увеличилась на 22% и достигла 22,1 млрд рублей.

Выручка по сегментам
 
По словам гендиректора "Яндекса" в России Александра Шульгина, наиболее успешным был сервис "Яндекс.Такси": количество поездок по итогам IV квартала выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Выручка "Яндекса" в сегменте такси по итогам IV квартала выросла почти вдвое - до 753 млн рублей, в то время как по итогам всего 2016 г. этот показатель вырос в 2,35 раза и достиг 2,3 млрд рублей.
 
Также хороший рост показал сегмент "экспериментальные направления" (включает медиасервисы "КиноПоиск", "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Радио", "Яндекс.Билеты", "Яндекс.Афиша" и "Яндекс.Телепрограмма"), а также Yandex Data Factory, рекомендательные продукты (Дзен и Yandex Launcher), поиск и портал в Турции. В целом выручка от "экспериментального направления" по итогам IV квартала увеличилась вдвое - до 282 млн рублей, а по итогам всего года - на 88%, до 830 млн рублей.
 
Поисковая выручка "Яндекса" в IV квартале увеличилась на 21% (до 20,1 млрд руб.), а по итогам года ее рост составил 24% (до 69,3 млрд рублей).
 
По данным LiveInternet, доля "Яндекса" на российском рынке интернет-поиска (включая поиск с мобильных устройств) по итогам IV квартала составила 55,9%.
 
В то же время выручка "Яндекс.Маркета" в IV квартале выросла на 20% (до 1,4 млрд руб.), а за год этот показатель увеличился на 39% (до 4,7 млрд рублей).
 
В то же время сервисы объявлений ("Авто.ру", "Яндекс.Недвижимость", "Яндекс.Работа" и "Яндекс.Путешествия") принесли компании в IV квартале 398 млн рублей - рост по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г. на 52%. А по итогам 2016 г. выручка этого сегмента составила 1,3 млрд рублей, что на 46% больше, чем годом ранее.
 
"Мы видим большие перспективы развития "Яндекс.Такси", "Яндекс.Маркета" и сервисов объявлений и будем продолжать вкладывать средства в их рост в 2017 г.", - резюмировал Шульгин.

 

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