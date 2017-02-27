Слияние Deutsche Boerse и LSE находится под угрозой срыва

Акции Deutsche Boerse резко снизились в понедельник на новостях о том, что планируемое слияние с Лондонской фондовой биржей (London Stock Exchange, LSE) оказалось под угрозой срыва из-за вопросов антимонопольного регулирования, передает vestifinance.ru.

LSE сообщила в воскресенье, что не продаст контрольный пакет MTS SpA, торговой площадки в Италии, как того требует Европейская комиссия для продолжения сделки по слиянию, а также, что бизнес в Италии, частью которого является MTS, - это один из основных источников выручки и прибыли и продажа навредит отношениям с регулятором рынка ценных бумаг в Европе.

LSE предложила продать LCH SA, французский бизнес клиринговой палаты LCH, чтобы развеять опасения антимонопольных регуляторов ЕС, посчитавших, что слияние с Deutsche Boerse ограничит конкуренцию в сегментах клиринга сделок РЕПО и операций с акциями. Однако Еврокомиссия отклонила это предложение, заявив, что этого будет недостаточно для решения проблемы.

Комиссия выразила желание, чтобы LSE продала контрольный пакет MTS, которая является крупной торговой площадкой для государственных облигаций Италии и других ценных бумаг, что делает ее системно важным бизнесом в Италии.

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"Стороны будут ждать дальнейшей оценки Европейской комиссии и в настоящее время ожидают решения Европейской комиссии по слиянию DBAG (Deutsche Boerse AG - прим. ред.) и LSEG к концу марта 2017 года", - заявила Deutsche Boerse.