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Строительная компания Global стала партнером Универсиады 2017 и официальным спонсором женской сборной Казахстана по лыжным гонкам

28.12.2016 15:49   405   0

Сегодня в Алматы был подписан меморандум о сотрудничестве между Дирекцией по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 и строительной компанией Global. Впервые у Национальной федерации лыжных гонок, которая была создана в 2006 году, появился частный спонсор. Поддержать женскую сборную по лыжным гонкам решил один из крупнейших застройщиков южной столицы.

Нуржан Абылхаир, заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017: «Радует, что бизнес не просто спонсирует мероприятия, чтобы получить выгоду для себя. Впервые к нам пришли и сказали, что хотят помочь нашим спортсменам конкретными делами. Сделать так, чтобы они максимально комфортно готовились к играм и смогли хорошо выступить. Я сам, будучи спортсменом, прекрасно знаю спортивную жизнь изнутри и поэтому высоко ценю такие инициативы. Наша поддержка, как моральная, так и финансовая для них очень важна».

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Мухит Азирбаев, председатель Наблюдательного совета Строительной компании Global: «Мы, как девелоперы жилой недвижимости, постоянно решаем очень важную задачу – делаем спорт доступным для жителей многоквартирных домов. Мы строим продуманные дворы с правильной и полезной инфраструктурой, с «умными» и качественными детскими и спортивными площадками. Ведь каждый спортсмен начинает свою карьеру со двора. Мы рады поддержать такое значимое событие как Универсиада. Кроме того, мы решили оказать прямую поддержку молодым спортсменам, которые только-только начинают делать свою карьеру. Мы хотим обеспечить им хорошие условия, чтобы они приумножали свои победы».

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Часть выделенных на спонсорство средств уже направлены на закуп необходимой спортивной экипировки (гоночные комбинезоны, тренировочные костюмы), инвентаря (два вида лыж и креплений), подготовку к сборам и участию в различных соревнованиях, в том числе в республиканских и международных стартах. Сейчас в женской сборной 8 членов команды, которые только вчера достойно завершили Кубок РК по лыжным гонкам. В частности, Анна Шевченко и Ирина Быкова принесли в копилку сборной одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали в трех дисциплинах.

Андрей Невзоров, Генеральный секретарь ОО «Национальная федерация лыжных гонок»: «Подготовка спортсменов к играм – это всегда колоссальное напряжение. Кроме того, это достаточно большие затраты. К примеру, снаряжение одного профессионального лыжника стоит порядка 1,7 млн тенге. Нам, конечно же, очень сильно помогает государство, но доверие такой большой компании и их по-настоящему благое намерение, для нас большая честь. Для спортсменов это еще и психологическая поддержка. В нас верят – значит, мы будем побеждать».

Александр Батяйкин, заслуженный тренер Республики Казахстан: «Наши ребята прошли около 8 учебно-тренировочных сборов. Национальная команда пополнилась молодыми и перспективными спортсменами, которые показывают отличные результаты на тренировках. У нас уже были призовые места на кубках мира. Спортсмены готовятся к Универсиаде, и мы рассчитываем забрать как минимум три медали».

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Мухит Азирбаев: «Универсиада – это крупнейшее спортивное событие после Олимпийских игр. Мы хотим призвать казахстанцев и алматинцев поддержать Универсиаду и посетить грядущие соревнования, а также церемонии открытия и закрытия игр. Такой шанс выпадает крайне редко и упускать его нельзя. Если мы, алмаатинцы, гости Универсиады, заполним трибуны болельщиков и поддержим спортивный дух наших спортсменов, то поверьте, шансы на их победу будут значительно выше».

Справка:

Строительная компания Global была основана в 2009 году и является одной из лидирующих на рынке Алматы. Компанией реализовано множество успешных проектов, таких как Miras Park, AFD Plaza, «Шахристан», «Алтын Бұлақ», «Каусар» «Жағалау», «Үш-Төбе», «29 квартал», «Гранд Алатау» (Астана). За пять лет компанией построено более 7 300 квартир в Алматы и Астане. На сегодняшний день активно ведется строительство жилого комплекса «Науаи», а также Dostyk Residence.

28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов. На период проведения Универсиады будут задействованы 3 тысячи волонтеров, в том числе зарубежных. Ожидается приезд порядка 30 тысяч отечественных и зарубежных туристов. Телетрансляция состязаний будет идти на 80 стран мира с общей телеаудиторией 1 млрд человек.

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