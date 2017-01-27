Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
328.28
-0.001%
EUR/KZT
351.92
+0.001%
RUB/KZT
5.48
+0.009%
EUR/USD
351.92
+0.001%
EUR/CHF
351.92
+0.001%
EUR/JPY
351.92
+0.001%
GBP/USD
414.88
-0.006%
USD/CHF
328.28
-0.001%
USD/JPY
328.28
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
328.28 351.92 5.48
-0.001% +0.001% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
56.08
-0.003%
Нефть WTI
53.84
+0.001%
Золото
1186.7
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.08 53.84 1186.7
-0.003% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Технологические тренды 2017 года: уникальные новинки LG, меняющие реальность

27.01.2017 10:30   753   0

2016 год был богат событиями для индустрии потребительской электроники, с целым рядом захватывающих технологий. В 2017 году мы сможем увидеть как продолжение ряда тенденций, так и абсолютно новые продукты, которые формируют мир вокруг нас, улучшают его, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей.

В последнее время на первое место выходят возможности Умного дома, Интернета вещей и искусственного интеллекта (ИИ). По прогнозам Markets and Markets, к 2020 году рынок ИИ увеличится с 420 млн долларов в 2014 году до 5,05 млрд долларов в 2020 году. Во всем мире наблюдается фантастический рост рынка «умных» вещей. Ежегодно все большее количество окружающих нас предметов будут получать встроенные чипы и датчики, благодаря чему ими можно будет управлять с помощью смартфона или других гаджетов. Кроме того, доступ в интернет начнут обеспечивать любые вещи, от смартфонов до пылесосов и холодильников. Главная тенденция заключается в переходе рынка «умных» вещей от автономного режима функционирования в системный. То есть гаджеты будут поддерживать связь между собой и приносить максимальную пользу владельцу и удобство использования. В скором будущем все гаджеты обзаведутся единым интерфейсом для взаимодействия между собой.

Чистая прибыль Microsoft выросла до $5,2 млрд...
Чистая прибыль Microsoft во II квартале 2017 финансового года выросла на 3,6% до $5,2 млрд, сообщает компания. Выручка увеличилась на 1,2% до $24,09 м...

В первую неделю 2017 года, крупнейшие бренды представили собственные идеи и технологии на суд экспертов, потребителей в Лас-Вегасе на выставке Consumer Electronics Show (CES). Организованная Ассоциацией потребителей технологии (CTA) - CES привлекает в мире наиболее выдающихся бизнес-лидеров и новаторских мыслителей на форум, где рассматриваются ключевые тренды будущего. В общей сложности более 200 тысяч посетителей со всего мира отправились в Лас-Вегас, чтобы испытать уникальный опыт инноваций CES и увидеть технологии, которые будут определять наступающий год.

Материалы по теме

В Алматы открылся магазин IQOS, продающий альтернативу сигаретам

Чистая прибыль Alphabet выросла до $19,5 млрд

Чистая прибыль Microsoft выросла до $5,2 млрд

Чистая прибыль Intel понизилась до $10,3 млрд

Сектор ритейла отмечает оживление

Технологический лидер LG Electronics получает свыше 90 наград и признаний на выставке CES 2017, среди которых — официальная награда Engadget CES «Лучшие из лучших», присужденная компании LG за линейку принципиально новых OLED 4K телевизоров LG SIGNATURE W7 в дизайн-формате «Изображение на стене» с поддержкой технологий Dolby Vision, Dolby Atmos и Color Science Expertise от Technicolor. Эти устройства предназначены для крепления на стену. Толщина панелей составляет всего около 2,6 миллиметра. 4K UHD является следующим поколением технологий дисплеев высокой четкости для дома, предлагая потребителям невероятно захватывающий опыт просмотра с высоким качеством изображения по сравнению с существующими HD- дисплеями. 4K UHD – один из главных трендов на CES 2017 года. Кроме того, совместимость с передовыми потоковыми услугами гарантирует, что зрители всегда будут иметь доступ к самому лучшему и актуальному контенту.

В рамках 21-й выставки CES компания LG была также отмечена Ассоциацией технологий потребительских товаров (CTA™) за инновационность в категориях «Бытовая техника», «Системы домашних развлечений» и «Мобильные коммуникации».

Главной особенностью новой линейки техники для дома стало использование интеллектуальной технологии глубинного обучения LG Deep Learning. По задумке производителя, данная технология позволяет бытовым приборам лучше понимать своих пользователей путем сбора и изучения их образа жизни, совершенствуясь с течением времени. Так, робот-пылесос сможет лучше распознавать объекты, находящиеся в помещении и реагирует на них соответствующим образом в зависимости от их типа. Он запоминает и учится обходить препятствия, не запутается в проводах и отличит человека от стула, попросив пользователя отойти голосовым оповещением.

Новый холодильник Smart InstaView™ («Смарт ИнстаВью»), оснащенный целым рядом продуманных функций, реализованных при помощи сервиса распознавания голоса Alexa Voice Service («Алекса Войс Сервис») компании Amazon. Сервис стартует с рынка США и предоставляет доступ к интеллектуальному личному помощнику, который умеет не только искать рецепты блюд, но и воспроизводить музыку, а также с премиальным статусом Prime размещать заказы, в том числе на доставку продуктов питания на сайте Amazon.com, создавать список покупок и многое другое. Сервис Alexa выполняет свыше 6 000 функций и может управлять системами умного дома, вызывать автомеханика, устанавливать кухонные таймеры и проверять прогноз погоды, причем все это осуществляется голосовыми командами.

В холодильниках используется операционная система LG webOS. Кроме того, он сможет автоматически заполнять лоток для льда в то время дня, когда наиболее часто востребованы холодные напитки, а летом — включить функции стерилизации. Среди других уникальных продуктов LG – кондиционер, который ориентируется на любимые места пользователей в доме, подстраивая температуру нужным образом и стиральная машина, учитывающая тип воды в данной местности.

Определенно главной темой CES 2017 стали демонстрации инноваций LG в области искусственного интеллекта. Также аналитики выделяют среди наиболее быстро растущих – сектор индустрии высоких технологий – Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность. Приложения для AR выходят за пределы сферы развлечений, и новые захватывающие возможности для обеих технологий в эпоху смартфонов ограничены только воображением разработчиков. В смартфонах в настоящее время можно использовать AR, чтобы помочь с покупками, навигацией, переводами и многим другим. Основываясь на этом фундаменте, AR обладает потенциалом, чтобы радикально изменить способ взаимодействия пользователей с миром вокруг них (или с виртуальными мирами) в ближайшие десятилетия. Благодаря прогрессивному подходу, LG  представили целую коллекцию роботов, предназначенных как для дома, так и для коммерческого использования в общественных местах, таких как аэропорты и гостиницы. Наиболее известный продукт компании LG с AR - робот пылесос HOM-BOT Turbo +, который оснащен функцией предоставления пользователям возможности использовать камеру смартфона, чтобы следить за его работой. LG будут продолжать работу в этой динамичной отрасли для того, чтобы найти и другие сферы применения для этой перспективной технологии.

Таким образом, возможности по оптимизации жизни каждого потребителя, сферы развлечений, быта и даже бизнеса становятся более эффективными и практически безграничными. "Инновации для лучшей жизни" LG обновляются, трансформируя нашу реальность до совершенной!

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    3

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    6

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    4

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    14

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное