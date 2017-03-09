Телеканал Discovery начал вещание на казахском языке

1 марта в сети казахстанского спутникового вещания ОTAU TV появился новый телеканал Discovery Showcase HD, который позволит казахстанским зрителям не только увидеть эксклюзивные материалы, но и смотреть успевшие полюбиться шоу на казахском языке. Об этом, а также о некоторых других планах Discovery Networks CEEMEA нам рассказала вице-президент, управляющий директор компании Discovery Networks в Северо-Восточной Европе Анна Пак.

- Discovery Networks CEEMEA совместно с «Казтелерадио» запускает в Казахстане новый канал Discovery Showcase HD. Казахстанский зритель получит возможность смотреть телепрограммы Discovery не только на русском, но и на казахском языках. Скажите, с чем связано это решение? Чем Казахстан интересен для Discovery Networks CEEMEA?

- Рынок Казахстана – один из самых приоритетных для нас. Он активно развивается, и мы стремимся способствовать этому развитию, оперативно отвечать на запросы рынка. Наши исследования, также подтвержденные источниками из бизнес-среды и со стороны регуляторных органов, показали, что контент на казахском языке становится все более востребованным. Мы решили поддержать стремление аудитории смотреть любимые программы на родном языке. В итоге – Discovery Networks стала первой иностранной компанией, которая запускает в стране канал на казахском языке, – это знаковое событие и для нас, и для отрасли в целом.

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- Кто будет осуществлять перевод шоу на казахский язык? И какие стандарты будут использоваться при переводе?

- Discovery Networks поддерживает единые высокие стандарты качества по всему миру, и в Казахстане мы будем столь же внимательно и точно их соблюдать. Мы очень тщательно следим за качеством перевода, подбором актеров для озвучивания, эфирным оформлением на другом языке и т.д. Как правило, в работе над дубляжом мы сотрудничаем с местными студиями – например, так происходит в России, где у нас есть проверенные партнеры. В Казахстане мы будем придерживаться того же подхода.

- Какой бюджет закладывается на перевод программ на казахский язык в целом? В какую сумму обходится перевод одной серии шоу?

- Говорить о конкретных цифрах нам не позволяет внутренняя политика компании, но локализация, несомненно, потребует серьезных инвестиций. Во-первых, это связано с высокими стандартами качества, о которых уже говорилось ранее. Кроме того, каждый месяц канал представляет большой объем премьерного контента – новые выпуски популярных шоу, премьеры проектов и т.п. Поэтому работа над дубляжом будет вестись непрерывно, а значит, и инвестиции будут постоянными.

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- Как вы думаете, после того, как ваш телеканал сможет охватить и казахскоязычную аудиторию республики, насколько увеличится заинтересованность рекламодателей в Discovery Showcase HD, как в рекламной площадке?

- В какой бы стране мы ни работали, мы всегда действуем строго в рамках местного законодательства. В Казахстане в настоящее время реклама на иностранных каналах запрещена, поэтому наш контент ее не содержит. Так что, оценки давать сложно – ведь по сути оценивать пока нечего. К тому же, канал только появился на рынке, а для разговора об интересе потенциальных рекламодателей требуется время: важно достичь этапа, когда канал станет доступен максимальному числу подписчиков. Но хочу отметить, что запуск Discovery Showcase HD в Казахстане – революционное для нас событие, поскольку мы не только впервые предлагаем зрителям канал на казахском языке, но и впервые используем совершенно новую модель дистрибуции. Поэтому мы верим в успех проекта – со временем канал может стать привлекательным и для рекламного рынка.

- Первыми на казахский язык будут переведены такие программы, как «Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом», «Оглушающий океан», «Аляска: семья из леса», «Китовые войны». Почему выбраны именно эти программы?

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- Для «первой волны» дубляжа мы выбрали программы, идущие в прайм-тайм, среди которых не только самые яркие шоу, но и последние новинки – каждая из этих программ стала в определенном смысле знаковой для своего канала. Например, проект «Сквозь Кротовую нору с Морганом Фрименом» широко известен зрителям всего мира. Известный актер, обладатель премии Оскар, Морган Фримен выступил не только ведущим, но и продюсером данного проекта. Программа «Оглушающий океан» обладает высокой социальной значимостью и поднимает острую тему шумового загрязнения мирового океана. Кроме того, ее участником стал популярный певец Стинг, который известен не только своими музыкальными композициями, но и активной работой по защите природы. К тому же, эта программа очень зрелищна – в работе над ней использовались уникальные подводные съемки и компьютерная графика. Словом, при выборе программ мы ориентировались на множество факторов, но общей чертой можно назвать то, что все они нашли отклик в сердцах зрителей.

- Планируется ли открывать в Казахстане полноценное представительство компании?

- Мы его уже открыли, но, как и многие глобальные компании, мы используем наряду с традиционными офисами и концепцию мобильного офиса. Поэтому наши сотрудники не привязаны к конкретной локации. При этом мы верим в развитие рынка Казахстана, и не исключаем в будущем постоянное присутствие сотрудников, работающих на локальном уровне.

- Отличается ли сеть вещания телеканала в разных странах? И если да, то чем отличаются предпочтения зрителей России, Казахстана, стран Европы?

- Мы придерживаемся следующей концепции в подборе контента: мы показываем международный высококачественный контент, который снимается силами ведущих продюсерских компаний из разных стран мира, и одновременно с этим стараемся усиливать локальную составляющую – например, приглашаем местных ведущих или снимаем программы в стране вещания. Поскольку канал достаточно новый, то говорить о таких шоу еще рано, но при подборе программ мы так или иначе опираемся на предпочтения казахстанских зрителей, а также на рейтинги контента в других регионах. Кроме того, мы постоянно проводим исследования, которые помогают нам понять наших зрителей – так, относительно недавно мы провели масштабное исследование «Эпоха любопытства», в ходе которого опросили 2 100 человек. Оно показало, что люди обычно выбирают контент, основанный на реальных событиях, который заставляет их задуматься и пробуждает их интерес к новому. При этом зрители ценят каналы Discovery Networks за то, что они расширяют горизонты – 50% ценят возможность познавать новое, 32% видят глобальную перспективу, 30% ощущают эффект путешествий по всему миру и 17% зрителей очень нравятся ведущие. Исследование также позволило увидеть, каким образом люди удовлетворяют свое любопытство, что помогает нам выстраивать программную политику. В целом, в Казахстане мы опираемся на опыт, наработанный в других странах, при этом вещание идет по панъевропейским сеткам.

- Планируется ли снимать передачи на территории Казахстана?

- Как уже было сказано выше, о производстве программ в Казахстане в настоящий момент речи не идет – канал только недавно был представлен зрителю. Однако мы видим большой потенциал казахстанского рынка и с этой точки зрения. Сейчас мы изучаем ситуацию, и не исключено, что подобные программы появятся в будущем.