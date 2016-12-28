Телекоммуникационный сектор: что ждут профессионалы от 2017 года

Для телекоммуникационного рынка уходящий год оказался непростым. Какие ожидания игроки связывают с 2017 годом? Редакция Kursiv.kz попросила участников телекоммуникационного рынка поделиться прогнозами на будущий год.

Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл»

Сегодня то время, когда бизнес должен отойти от привычных и навязанных шаблонов. В период кризиса, когда доходы снижаются, необходимо задуматься над своими расходами. Что я имею ввиду? Существуют решения, которые позволяют компаниям разделить свои расходы не только со своими партнерами, но и с конкурентами.

Отличный пример тому – проделанная в этом году наша работа с «Beeline Казахстан» по совместному использованию сети 4G/LTE. Для «Кселл» – это очень важный проект не только потому, что он позволяет снизить расходы, но и потому, что компания дала клиентам возможность получить качественную услугу в более короткие сроки и по максимально доступной цене. И это совсем не значит, что мы не можем инвестировать в качество, просто необходимо спрогнозировать тенденции рынка и адекватно оценить перспективы.

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Если говорить о сетях, то совсем скоро проникновение интернета станет настолько обширным, что мы даже не сможем представить себя без него, как сегодня – без электричества. Это приведет к том, что все операторы будут сотрудничать на уровне сетей. Потому что сеть для клиентов – это не конкурентное преимущество, качество сетей будет примерно одинаковым. Все внимание будет сфокусировано на сервисах: музыка, книги, телевидение, финансовые услуги. Уже сегодня можно увидеть, что операторы дают голосовую связь безлимитно внутри своих сетей, по факту вы платите за пакет, в котором есть и интернет, и набор развлекательных сервисов. Этот тренд продолжится и в следующем году.

Ключевым также станет обслуживание клиентов. Операторам потребуется больше мест, куда бы клиент мог прийти, посмотреть и сравнить разные модели телефонов. Поэтому мы продолжаем развивать концепцию магазинов Kcell Storе, где уже сейчас можно не просто купить новый смартфон, но и получить информацию обо всех его возможностях, протестировать их, сравнить и остановить свой выбор на наиболее подходящей для вас модели. Мы также связываем свое будущее с корпоративным сегментом, в котором мы очень активно двигаемся вперед. Рост в нем по сравнению с прошлым годом (третий квартал 2015 года на третий квартал 2016 года) составил порядка 25%. Мы продолжим работать с В2В-клиентами в направлении предоставления универсальных мобильных решений для бизнеса.

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Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям «Beeline Казахстан»

В следующем году мы ожидаем оздоровления рынка. Все устали от агрессивной ценовой конкуренции, рынку нужна умная конкуренция, построенная на качестве услуг, качестве сервиса, удобстве пользования и доступности по цене. Мир активно переходит в цифровую реальность, и выиграет тот, кто даст самые лучшие и удобные digital инструменты для общения и поиска информации.

Мы ожидаем бума на рынке мобильных финансов. Эта область может стать объединяющей для всех операторов, потому как здесь мы не конкурируем между собой, мы как отрасль конкурируем с банками. И только благодаря общим усилиям возможно обучить людей пользоваться новым способом платежей.

Будет продолжено строительство сети 4G, будут покрыты все значительные населенные пункты, а вместе с этим будет расти количество трафика, контент-сервисов, девайсов.

Кроме того, довольно остро стоит вопрос об усилении лояльности клиентов. Операторы будут больше обращать внимания на способы мотивации и удержания клиентской базы. Для этого уже разрабатываются различные продукты на конвергентной основе, когда клиенты в одной упаковке покупают и мобильные услуги, контент, проводной интернет и проч. Также, развитие получат CBM (customer based management) программы, которые используют данные из Big Data для того, чтобы делать клиентам предложение, основанное на их предпочтениях.

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Работы с Big data ведутся не первый год, однако мы ожидаем в 2017 году расцвета этого направления. У операторов есть масса знаний о клиентах, которые можно использовать во благо, и мы скоро увидим результаты этой работы.

И, конечно же, нельзя не сказать об М2М-технологиях, об интернете вещей. В следующем году это направление из фантазии превратиться в реальность, в самом широком смысле – умный город, дом, автомобиль – уже реальность, а через год будет обыденностью. Большие возможности по внедрению M2M и в бизнесе. Это понимают и операторы, и бизнес, и активно инвестируют в это направление.

Роман Володин, председатель правления объединенной компании Tele2 Казахстан и Altel

Для телекоммуникационного рынка Казахстана в целом и для нас как для компании, в частности, 2016 год запомнился несколькими событиями. Самым значимым для нас событием уходящего года, безусловно, стало слияние мобильного бизнеса Tele2 Казахстан и Altel. Для телекоммуникационного рынка в целом одним из ключевых и, безусловно, самых ожидаемых событий стал запуск 4G всеми казахстанскими мобильными операторами, благодаря чему жители Казахстана получили доступ к высокоскоростному интернету и широкому спектру услуг, которые не были доступны ранее. На третье место в списке наиболее важных для отрасли событий года я бы поставил запуск общей инфраструктуры операторов (network sharing), это единственный возможный путь развития индустрии. Безусловно, одним из долгожданных для абонентов казахстанских мобильных операторов решений стала отмена так называемого «мобильного рабства» благодаря внедрению технологии MNP. Наконец, и для рынка в целом, и для нашей компании серьезным показателем стало достижение рекорда максимальной скорости в мобильной сети 4G Altel в 120 Мбит/сек.

Говоря о прогнозах на будущий год, следует отметить, что в мобильном сегменте мы ожидаем роста выручки операторов на 5-7% относительно 2016 года. Еще один тренд будет связан с тем, что операторы сфокусируются на монетизации передачи данных. Кроме того, за счет возросшего выбора пакетных тарифов и роста потребления передачи данных произойдет рост среднего чека в пересчете на каждого абонента. Все более широкое распространение получит совместное использование сетей операторами. Что касается компании, то принципиального изменения позиций по выручке мы пока не ожидаем, но рассчитываем на рост доли рынка объединенной компании Tele2 и Altel.