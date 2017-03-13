ТОО «Тенгизшевройл» выплатит ущерб экологам за выброс серы

По результатам проверки ТОО «ТШО» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ст. 328 КоАП РК - 65 164 тенге и по части 2 ст. 326 КоАП РК - 1 060 500 тенге. Также предъявлен ущерб на сумму 283 тыс. тенге», передает МИА "Казинформ".

В Комитете экологии Министерства энергетики РК прокомментировали видеоролик, размещенный в Инстаграм 11 марта пользователем ztb_video, на котором видны горящие факелы и выброс желтого газа в атмосферу.

«11-12 марта 2017 года по мессенджерам и социальным сетям распространялось видео с комментариями о том, что в указанные дни на месторождении Карабатан произошел выброс серы, в связи с чем Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК официально сообщает, что распространяемый видеоролик является записью от 29 мая 2016 года - в момент, когда на заводе второго поколения ТОО «Тенгизшевройл» произошла утечка сырой газа (86 кг). По представлению прокуратуры и письма Департамента КНБ Атырауской области, по данному факту Департаментом экологии по Атырауской области проведена внеплановая проверка. По результатам проверки ТОО «ТШО» привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ст. 328 КоАП РК - 65 164 тенге и по части 2 ст. 326 КоАП РК - 1 060 500 тенге. Также предъявлен ущерб на сумму 283 тыс. тенге», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

ТОО «Тенгизшевройл» попыталось опротестовать решение суда. Однако решением административного суда от 10 марта 2017 года исковое заявление ТОО «ТШО» об отмене штрафа оставлено без изменения.

Департаментом экологии по Атырауской области готовится исковое заявление в суд о принудительном взыскании ущерба.