Компания Toshiba начала подготовку к продаже части основного бизнеса по выпуску чипов, чтобы привлечь дополнительные средства после крупного списания в ядерном бизнесе, сообщают Вести.

Toshiba также может привлечь инвестиции от фондов, и сейчас уже есть несколько кандидатов. По итогам финансирования полупроводниковое направление корпорации может быть оценено в 1 трлн иен (около $8,9 млрд), говорят собеседники агентства Reuters.

Представитель Toshiba Каори Хираки рассказала агентству Bloomberg о том, что компания рассматривает возможность отделения бизнеса по выпуску чипов памяти с последующим вложением средств в него. При этом никакого окончательного решения еще не принято, а реструктуризация - это лишь один из изучаемых вариантов, добавила она.

Полупроводниковый бизнес Toshiba - второй по крупности. По данным аналитического агентства IHS за второй квартал 2016 года, Toshiba контролирует 20,4% мирового рынка памяти NAND flash с точки зрения выручки, уступая лишь Samsung Electronics, в активе которой была 34,9-процентная доля.

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В апреле-сентябре 2016 года операционная прибыль полупроводникового подразделения Toshiba составила 78,3 млрд иен ($692 млн), увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот бизнес формирует 81% всей прибыли корпорации.

Корпорация спешит отделить бизнес и завершить продажу доли в нем к концу марта 2017 года, поскольку огромные списания могут лишить гиганта собственного капитала, который без того сильно сократился после скандала с завышением доходов.

Toshiba задумалась о продаже прибыльного бизнеса после того, как она предупредила об убытках в несколько миллиардов долларов, связанных с приобретением американской компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что Toshiba может продать от 20% до 30% подразделения по производству чипов памяти, а одним из кандидатов на покупку этого бизнеса назывался производитель жестких дисков Western Digital.

По информации газеты Nikkei, Toshiba планирует во второй половине 2017 года выделить полупроводниковый бизнес в новую компанию, вывести ее на биржу и продать 20-процентную долю Western Digital за 200-300 млрд иен ($1,77-2,66 млрд). Стоит отметить, что у компаний есть совместный завод по выпуску микросхем флэш-памяти в японском городе Йоккаити.

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Источники Reuters оценивают весь полупроводниковый бизнес Toshiba в 1-2 трлн иен ($8,7-17,4 млрд). По неофициальным данным, компания также обратилась к государственному Банку развития Японии за инвестиционной поддержкой.