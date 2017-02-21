Toshiba планирует продать пакет акций за $8,8 млрд

По плану продажа должна быть завершена к концу марта следующего года. Компания намерена реализовать более чем 20% бизнеса на сумму свыше 200 млрд иен, что эквивалентно сумме в $1,7 млрд, передает Vestifinace.ru.

Собеседник агентсва сообщил, что продажа контрольного пакета акций в полупроводниковом подразделении - единственный способ привлечь значительные средства, которые помогут снять существующую обеспокоенность относительно кредитоспособности Toshiba.

В компании пока не определились, какую именно долю продавать, сейчас сосредоточили внимание на сумме, которую необходимо выручить в результате сделки. Тем не менее японский вендор хотел бы оставить за собой треть подразделения, что позволит компании в некоторой степени сохранить контроль над бизнесом.

Toshiba объявила о готовности продать свой самый ценный актив, после того как стало известно о списании убытков на сумму $6,3 млрд в американском подразделении Westinghouse Electric, занятом обслуживанием атомных электростанций в США.

Полупроводниковый бизнес Toshiba - второй по крупности. По данным аналитического агентства IHS за II квартал 2016 г., Toshiba контролирует 20,4% мирового рынка памяти NAND flash с точки зрения выручки, уступая лишь Samsung Electronics, в активе которой была 34,9%-я доля.

Товары для офиса – не выходя из офиса

В апреле-сентябре 2016 г. операционная прибыль полупроводникового подразделения Toshiba составила 78,3 млрд иен ($692 млн), увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Годовой оборот продаваемого подразделения составляет около $7,5 млрд. Этот бизнес формирует 81% всей прибыли корпорации.

Toshiba должна заключить сделку и привлечь средства до конца марта 2017 г., иначе убытки по итогам фингода превысят общие активы компании, что может окончиться исключением акций с Токийской фондовой биржи (Tokyo Stock Exchange, TSE).