Toshiba может потерять $9 млрд из-за ядерного бизнеса

Убытки Toshiba, связанные с деятельностью дочерней компании Westinghouse Electric, которая работает в сфере атомной энергетики, достигли почти $7 млрд.

В связи с чем, Toshiba все же решила обанкротить Westinghouse Electric. Процедура банкротства увеличит денежные потери до около $9 млрд.

Toshiba планирует 31 марта проинформировать своих кредиторов о подаче заявления о несостоятельности Westinghouse Electric в соответствии с главой 11 закона США о банкротстве, сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.

По словам источников, сейчас Toshiba обсуждает с кредиторами дальнейшее финансирование после подачи заявления о банкротстве Westinghouse. Представитель корпорации заявил, что для комментариев еще не пришло время и решение о банкротстве должен принимать совет директоров компании с учетом мнения акционеров, в том числе самой Toshiba, и кредиторов.

Банки-кредиторы Toshiba Sumitomo Mitsui Banking и Mizuho Bank опасаются того, что дальнейшие задержки в строительстве реакторов могут привести к росту убытков "дочки" Toshiba, поэтому требуют от японской компании провести процедуру банкротства Westinghouse до конца месяца. Ранее в марте Toshiba запросила у кредиторов, будут ли пролонгированы выданные ей синдицированные кредиты. Сроки по решению в итоге перенесены на 11 апреля, когда компания должна будет представить отчетность за апрель-декабрь 2016 г.

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Ранее Toshiba объявила о получении операционного убытка в апреле-декабре 2016 г. в размере 544,7 млрд иен ($4,78 млрд). Получение убытка было связано с обесценением активов. По оценкам компании, чистый убыток за год, завершающийся 31 марта, составит 390 млрд иен ($3,44 млрд) против убытка в 460 млрд иен годом ранее из-за скандала с бухгалтерской отчетностью в 2015 г.

С помощью банкротства Westinghouse Toshiba может ограничить себя от дополнительных убытков. Сейчас ведутся переговоры с кредиторами. В самой Toshiba воздержались от информативных комментариев. В пятницу, 24 марта, акции Toshiba выросли в цене на 7,6%, после того как сингапурский фонд Effissimo сообщил, что стал крупнейшим акционером японской компании с долей в размере 8,14%.

Согласно главе 11 банкротство – это административный процесс, который позволяет проблемной компании провести реорганизацию и имеет главной целью предоставление предприятию возможности начать заново. Процесс по делу о банкротстве согласно главе 11 Кодекса США начинается с подачи должником в суд по делам о банкротстве заявления в установленной форме или ходатайства с уплатой относительно скромной пошлины. При этом в США для открытия дела о банкротстве по главе 11 не требуется вынесение решения о несостоятельности компании.

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После открытия дела о банкротстве все действия, которые могут быть направлены на принудительное исполнение или взыскание по требованию к должнику, приостанавливаются. Это и есть главное средство защиты должника. Компания-банкрот может продолжать обычную деятельность при условии предоставления плана реорганизации, который должен быть утвержден судом и комитетом кредиторов.

В целом банкротство по главе 11 может помочь Toshiba, однако долг Westinghouse в размере $6,3 никуда не денется: вероятнее всего, покупатель если и приобретет Westinghouse, то без обременений.

После того как стало известно об убытках, Toshiba объявила о готовности продать свой самый ценный актив - полупроводниковое подразделение. Toshiba начала рассылку писем, в которых приглашает потенциальных покупателей подавать тендерные предложения. Конгломерат рассматривает возможность продажи как всего бизнеса, так и доли в нем.

Стоимость подразделения Toshiba оценивает в 1,5 трлн иен ($13 млрд), что меньше сумм, называемых ранее. Прежде в СМИ называли сумму в 2-2,5 трлн иен. Но получить оценку даже в 1,5 трлн иен будет сложно, так как озвученные Toshiba цифры по капитальным расходам являются слишком низкими для поддержания полупроводникового бизнеса.

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Полупроводниковый бизнес Toshiba - второй по крупности. По данным аналитического агентства IHS за II квартал 2016 г., Toshiba контролирует 20,4% мирового рынка памяти NAND flash с точки зрения выручки, уступая лишь Samsung Electronics, в активе которой была 34,9%-я доля.

В числе претендентов на покупку полупроводниковых активов Toshiba значатся SK Hynix, Foxconn Technology Group, Western Digital и Micron Technology, а также инвестиционные фонды Bain Capital, Silver Lake Partners и KKR & Co.