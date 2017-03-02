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Toshiba продает бизнес со скидкой

02.03.2017 12:29   260   0

Стоимость подразделения Toshiba оценивает в 1,5 трлн иен ($13 млрд), что меньше сумм, называемых ранее. Прежде в СМИ называли сумму в 2-2,5 трлн иен, передает vestifinance.ru.

Компания начала рассылку писем, в которых приглашает потенциальных покупателей подавать тендерные предложения. Конгломерат рассматривает возможность продажи как всего бизнеса, так и доли в нем.

При этом один из источников издания убежден, что получить оценку даже в 1,5 трлн иен будет сложно, так как озвученные Toshiba цифры по капитальным расходам являются слишком низкими для поддержания полупроводникового бизнеса, уточнил он.

Toshiba объявила о готовности продать свой самый ценный актив, после того как стало известно о списании убытков на сумму $6,3 млрд в американском подразделении Westinghouse Electric, занятом обслуживанием атомных электростанций в США.

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Компании выстроились в очередь, чтобы предложить свои услуги по строительству пограничной стены между США и Мексикой, передает vestifinance.ru. 225...

В числе претендентов на покупку полупроводниковых активов Toshiba значатся SK Hynix, Foxconn Technology Group, Western Digital и Micron Technology, а также инвестиционные фонды Bain Capital, Silver Lake Partners и KKR & Co.

Полупроводниковый бизнес Toshiba - второй по крупности. По данным аналитического агентства IHS за II квартал 2016 г., Toshiba контролирует 20,4% мирового рынка памяти NAND flash с точки зрения выручки, уступая лишь Samsung Electronics, в активе которой была 34,9%-я доля.

225 компаний хотят участвовать в строительстве стены между США и Мексикой

В апреле-сентябре 2016 г. операционная прибыль полупроводникового подразделения Toshiba составила 78,3 млрд иен ($692 млн), увеличившись вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Годовой оборот продаваемого подразделения составляет около $7,5 млрд. Этот бизнес формирует 81% всей прибыли корпорации.

Toshiba должна заключить сделку и привлечь средства до конца марта 2017 г., иначе убытки по итогам фингода превысят общие активы компании, что может окончиться исключением акций с Токийской фондовой биржи (Tokyo Stock Exchange, TSE).

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