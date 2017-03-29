Третья попытка слияния LSE и Deutsche Boerse заблокирована Брюсселем

Европейская комиссия заблокировала слияние крупнейших биржевых операторов Европы - Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) и Deutsche Börse.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер положила конец третьей за 17 лет попытке объединить биржи. Ранее они отказались выполнить условия регулятора для снижения опасений по поводу концентрации на рынке клиринга ценных бумаг с фиксированным доходом.

По словам Вестагер, слияние создало бы "фактическую монополию" в этой области.

"Поскольку стороны не смогли предложить пути решения вызывающих у нас обеспокоенность вопросов в области конкуренции, комиссия приняла решение запретить слияние", - заявила она.