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Третья попытка слияния LSE и Deutsche Boerse заблокирована Брюсселем

29.03.2017 17:39   593   1
Европейская комиссия заблокировала слияние крупнейших биржевых операторов Европы - Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) и Deutsche Börse.
 
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер положила конец третьей за 17 лет попытке объединить биржи. Ранее они отказались выполнить условия регулятора для снижения опасений по поводу концентрации на рынке клиринга ценных бумаг с фиксированным доходом.
 
По словам Вестагер, слияние создало бы "фактическую монополию" в этой области. 
 
"Поскольку стороны не смогли предложить пути решения вызывающих у нас обеспокоенность вопросов в области конкуренции, комиссия приняла решение запретить слияние", - заявила она.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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