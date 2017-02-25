Uber обвинили в краже технологий беспилотного автомобиля

Входящая в группу Google компания Waymo подала иск в федеральный суд Сан-Франциско против Uber и ее дочерней фирмы Otto, обвинив их сотрудников в краже технологий используемых для создания беспилотного автомобиля, передает ТАСС.

Речь, в частности, идет о технологии лидара (лазерного радара). "Технология LiDAR компании Uber, на самом деле, является технологией LiDAR компании Waymo", - приводит агентство слова из поданной фирмой жалобы. Waymo утверждает, что сооснователь Otto Энтони Левандовски перед тем, как в январе 2016 года покинуть Google, скачал более 14 тыс. конфиденциальных файлов, среди которых находились и чертежи лидара.

"По нашему мнению, эти действия являлись частью плана по краже коммерческой тайны и интеллектуальной собственности Waymo", - говорится в сообщении компании на сайте Medium. По информации агентства AP, Waymo также утверждает, что к краже секретов компании причастны и другие бывшие сотрудники Google, ныне работающие в Otto.

"В то время как Waymo на протяжении многих лет занималось разработкой систем LiDAR, обвиняемые использовали украденную информацию с целью сократить время затраченное на процесс (создания такой системы - прим. ТАСС) и завершить создание сопоставимой системы LiDAR всего лишь за девять месяцев", - говорится в жалобе.

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Как сообщило агентство Reuters, Waymo требует от Uber компенсации нанесенного ущерба, сумма которой не называется, а также добивается запрета на использование украденных технологий. В Uber заявили, что обвинения в адрес ее работников будут восприняты со всей серьезностью и проблема будет внимательно изучена.

Лидар представляет собой технологию, которая при помощи обработки сигнала отраженного света получает информацию об удаленных объектах, и является важнейшим элементом систем автономного вождения.