Uber оштрафовали за обман водителей

Uber заплатит $20 млн, чтобы урегулировать иск от Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая уверена, что компания вводит в заблуждение водителей по поводу их вероятного заработка при помощи платформы.

По мнению FTC, Uber делал ложные, вводящие в заблуждение или необоснованные утверждения о доходах водителей и программе финансирования автомобилей.

Uber утверждал, что средний годовой доход водителя в Нью-Йорке мог составлять более $90 тыс. и более $74 тыс. в Сан-Франциско. Но согласно заявлению FTC менее 10% водителей смогли заработать озвученные компанией суммы.

Что касается программы лизинга транспортных средств, то Uber заявлял о неограниченном пробеге, а на самом деле арендные договоры предполагали ограничения. В жалобе говорится, что у компании не было оснований выполнять эти требования.

В иске утверждается, что Uber получала "значительный доход" от стоимости проезда, а также "десятки миллионов долларов" от водителей, участвующих в программе лизинга.

Данное урегулирование будет на руку водителям, ведь речь идет об увеличении прозрачности в компании. В Uber, где водители считаются подрядчиками, а не сотрудниками компании, давно начали поступать жалобы на практику расчетов с водителями.

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Даже на фоне урегулирования в Uber не стали признавать или отрицать обман водителей, однако компания согласилась изменить подход в оплате и условия лизинга. Все $20 млн уйдут на компенсации для водителей по всей стране.

"Мы рады, что достигли соглашения с FTC. Мы сделали много для улучшения водительского опыта за последний год. Мы продолжим фокусироваться на том, что Uber - лучший вариант для тех, кто ищет, как зарабатывать деньги по собственному расписанию", - говорится в заявлении Uber.