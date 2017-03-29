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Убытки Toshiba из-за деятельности Westinghouse достигли почти $7 млрд

29.03.2017 16:05   305   0
Совет директоров японской корпорации Toshiba одобрил решение о подаче заявки о банкротстве ее американского подразделения Westinghouse, занимающегося обслуживанием атомных электростанций.
 
Убытки Toshiba, связанные с деятельностью Westinghouse Electric, достигли почти $7 млрд. В декабре 2015 г. Westinghouse Electric купила занимающуюся в том числе строительством АЭС Chicago Bridge & Iron's за $229 млн. Процедура банкротства увеличит денежные потери до около $9 млрд, сообщают собеседники агентства.
 
Ранее Toshiba объявила о получении операционного убытка в апреле-декабре 2016 г. в размере 544,7 млрд иен ($4,78 млрд). Получение убытка было связано с обесценением активов. По оценкам компании, чистый убыток за год, завершающийся 31 марта, составит 390 млрд иен ($3,44 млрд) против убытка в 460 млрд иен годом ранее из-за скандала с бухгалтерской отчетностью в 2015 г.
 
Westinghouse намерена подать иск в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, которая позволяет провести реорганизацию и получить защиту от кредиторов. Это даст возможность японской корпорации вплотную заняться решением вопроса крупных убытков по итогам текущего финансового года.
 
Ожидалось, что процедура банкротства Westinghouse может быть начата уже 28 марта. До этого датой подачи заявки источники агентства называли 31 марта. Компания, в соответствии с документом, планирует провести реорганизацию и просит корейскую Korea Electric Power Co. (KEPCO) спонсировать ее.
 
Westinghouse сообщила, что пока собирается продолжить свои проекты в США и работу в Китае. В результате реструктуризации компания рассчитывает укрепиться и сохранить позицию мирового лидера в ядерных технологиях, заявил временный президент компании Хосе Эметерио Гутиеррес.
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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