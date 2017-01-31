Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
326.25
+0.008%
EUR/KZT
348.92
+0.007%
RUB/KZT
5.44
+0.006%
EUR/USD
348.92
+0.007%
EUR/CHF
348.92
+0.007%
EUR/JPY
348.92
+0.007%
GBP/USD
408.6
+0.009%
USD/CHF
326.25
+0.008%
USD/JPY
326.25
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
326.25 348.92 5.44
+0.008% +0.007% +0.006%
Рынки
Нефть Brent
55.25
+0.000%
Нефть WTI
52.37
-0.005%
Золото
1201.8
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.25 52.37 1201.8
+0.000% -0.005% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Uranium One ведет работу по оптимизации добычи урана в Казахстане

31.01.2017 14:17   913   0 Автор: Данияр Сериков

Uranium One ведет работу по оптимизации добычи урана в Казахстане, сообщила компания во вторник.

«Uranium One совместно со своим стратегическим партнером АО «НАК «Казатомпром» уже ведет работу по оптимизации операционной деятельности в Республике Казахстан по добыче урана. Одновременно, на уранодобывающих активах в США добыча снижена до минимального уровня, а также корректируется дата начала промышленной эксплуатации месторождения в Танзании», - говорится в сообщении Uranium One.

В компании считают, что «решение о временном снижении объемов добычи в среднем на 10%, принятое АО «НАК «Казатомпром», крупнейшим в мире производителем, логично и обосновано в свете продолжающейся стагнации глобального рынка природного урана».

«Более того, сложившаяся конъюнктура рынка урана с ценой за фунт закиси-окиси в диапазоне 20-25 долларов не позволяет формировать достаточных инвестиционных резервов под системные проекты развития и требует кропотливой работы над дальнейшей оптимизацией издержек и повышения эффективности операций», - указывается в электронном письме Uranium One.

Microsoft выпустит облигации на $14 млрд...
Microsoft выпустит облигации не меньше чем на $14 млрд - что станет крупнейшей эмиссией года. Главными андеррайтерами выступят Barclays и HSBC. Эми...

Вместе с тем, в коммуникации урановой компании уточняется, что «среднесрочный портфель заказов компании полностью укомплектован под текущий объем производства, а ключевой задачей в 2017 году для активов в Республике Казахстан станет структурное сокращение издержек с целевым ориентиром 10%».

Polymetal увеличил свою долю в Тарутинском медном месторождении до 100%

Кроме того, АО «Ураниум Уан Груп» сегодня распространило пресс-релиз о том, что компания получило право заключения прямых контрактов на поставку природного урана предприятиям атомной отрасли.

Материалы по теме

Polymetal увеличил свою долю в Тарутинском медном месторождении до 100%

Microsoft выпустит облигации на $14 млрд

Bosch инвестирует 300 млн евро в центр искусственного интеллекта

Новый руководитель Alma TV прогнозирует рост популярности интернет-телевидения

АО «Самрук-Энерго» подвело итоги по продаже акций АО «ВК РЭК» и АО «МРЭК»

«АО «Ураниум Уан Груп» вошло в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, и получило право от своего имени заключать контракты на поставку природного урана отраслевым потребителям. Соответствующий Указ о внесении изменений в Указ Президента РФ от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» подписан Президентом РФ 27.01.2017», - говорится в корпоративном релизе Uranium One.

По информации компании, с момента подписания документа АО «Ураниум Уан Груп» обладает всеми необходимыми правами для работы с природным ураном. До этого сделки с природным ураном могли совершать только зарубежные дочерние компании АО «Ураниум Уан Груп». Получение АО «Ураниум Уан Груп» права совершения сделок с природным ураном позволяет компании стать полноценным участником рынка, повышает эффективность деятельности компании в решении поставленных Госкорпорацией «Росатом» задач в части гарантированного обеспечения потребностей российских атомных проектов в природном уране, указывается в сообщении.

Microsoft выпустит облигации на $14 млрд

«В 2016 году АО «Ураниум Уан Груп» получило лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на право обращения с ядерными материалами (закиси-окиси природного урана, концентрата и химконцентрата природного урана) при их транспортировании по территории РФ сроком на 3 года», - уточняют в Uranium One.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    23

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    25

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    17

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    45

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное