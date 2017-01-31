Uranium One ведет работу по оптимизации добычи урана в Казахстане, сообщила компания во вторник.

«Uranium One совместно со своим стратегическим партнером АО «НАК «Казатомпром» уже ведет работу по оптимизации операционной деятельности в Республике Казахстан по добыче урана. Одновременно, на уранодобывающих активах в США добыча снижена до минимального уровня, а также корректируется дата начала промышленной эксплуатации месторождения в Танзании», - говорится в сообщении Uranium One.

В компании считают, что «решение о временном снижении объемов добычи в среднем на 10%, принятое АО «НАК «Казатомпром», крупнейшим в мире производителем, логично и обосновано в свете продолжающейся стагнации глобального рынка природного урана».

«Более того, сложившаяся конъюнктура рынка урана с ценой за фунт закиси-окиси в диапазоне 20-25 долларов не позволяет формировать достаточных инвестиционных резервов под системные проекты развития и требует кропотливой работы над дальнейшей оптимизацией издержек и повышения эффективности операций», - указывается в электронном письме Uranium One.

Вместе с тем, в коммуникации урановой компании уточняется, что «среднесрочный портфель заказов компании полностью укомплектован под текущий объем производства, а ключевой задачей в 2017 году для активов в Республике Казахстан станет структурное сокращение издержек с целевым ориентиром 10%».

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Кроме того, АО «Ураниум Уан Груп» сегодня распространило пресс-релиз о том, что компания получило право заключения прямых контрактов на поставку природного урана предприятиям атомной отрасли.

«АО «Ураниум Уан Груп» вошло в перечень российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, и получило право от своего имени заключать контракты на поставку природного урана отраслевым потребителям. Соответствующий Указ о внесении изменений в Указ Президента РФ от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» подписан Президентом РФ 27.01.2017», - говорится в корпоративном релизе Uranium One.

По информации компании, с момента подписания документа АО «Ураниум Уан Груп» обладает всеми необходимыми правами для работы с природным ураном. До этого сделки с природным ураном могли совершать только зарубежные дочерние компании АО «Ураниум Уан Груп». Получение АО «Ураниум Уан Груп» права совершения сделок с природным ураном позволяет компании стать полноценным участником рынка, повышает эффективность деятельности компании в решении поставленных Госкорпорацией «Росатом» задач в части гарантированного обеспечения потребностей российских атомных проектов в природном уране, указывается в сообщении.

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«В 2016 году АО «Ураниум Уан Груп» получило лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на право обращения с ядерными материалами (закиси-окиси природного урана, концентрата и химконцентрата природного урана) при их транспортировании по территории РФ сроком на 3 года», - уточняют в Uranium One.