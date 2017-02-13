Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
321.95
+0.004%
EUR/KZT
342.43
+0.005%
RUB/KZT
5.56
-0.009%
EUR/USD
342.43
+0.005%
EUR/CHF
342.43
+0.005%
EUR/JPY
342.43
+0.005%
GBP/USD
403.05
+0.002%
USD/CHF
321.95
+0.004%
USD/JPY
321.95
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
321.95 342.43 5.56
+0.004% +0.005% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
56.78
+0.001%
Нефть WTI
53.85
+0.016%
Золото
1229.8
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.78 53.85 1229.8
+0.001% +0.016% -0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В 2016 году СП Tele2 и Altel вышло на прибыль 9 млрд тенге

13.02.2017 16:07   785   0 Автор: Анна Шатерникова

В IV квартале 2016 года совместное предприятие Tele2 Казахстан и Altel продемонстрировало рост основных показателей, сообщает пресс-служба компании. Размер абонентской базы вырос на 55 300 по сравнению с аналогичным показателем III квартала и составил 6 439 746 пользователей.

Общий доход СП за IV квартал 2016 года составил 26,5 млрд тенге (рост 15% в сравнении с III кварталом 2016 года), а по результатам всего прошлого года -  91,7 млрд тенге. Абонентская выручка компании в октябре-декабре 2016 года составила 20,5 млрд тенге (на 19% больше, чем в III квартале 2016 года), а всего в 2016 году – 70,3 млрд тенге.

Показатель EBITDA по итогам IV квартала составил 3,5 млрд тенге (9% рост в сравнении с III кварталом 2016 года), а по результатам года – 9 млрд тенге. Наибольшее влияние на изменение этого показателя на протяжении IV квартала оказывали продолжающаяся интеграция Тele2 и Altel, а также увеличение операционного масштаба.

Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане...
Компания «Мегаплан», разработчик CRM «Мегаплан», открывает представительство в Казахстане.  «Мы считаем рынок Ка...

Общий объём голосовых сервисов в 2016 году составил 15 млрд минут, а объем переданных данных в сети СП составил 342 ПБ, продолжив уверенный рост. Совокупный объем передачи данных за IV квартал прошлого года составил 110 ПБ (рост 29% в сравнении с 3 кв. 2016 года).

Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане

Основным приоритетом СП по-прежнему является интеграция сетей Tele2 и Altel, которая уже успешно завершена в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, и по планам должна закончиться в III квартале 2017 года. Другим приоритетом развития СП является удержание технологического лидерства в области предоставления мобильного интернета в стандарте 4G, для чего компания продолжает увеличивать покрытие и наращивать скорость передачи данных.

Материалы по теме

Российская компания «Мегаплан» открывает представительство в Казахстане

Чистая прибыль Nvidia увеличилась на 21%

«КазМунайГаз» запустил франчайзинговую программу DODO

Панаёт Саулиди, директор ТОО Global Gas Regazification: Мы можем газифицировать Астану за пять лет

«Революция неизбежна» – директор компании «Филип Моррис Казахстан» о новой эре в табачной промышленности

«Нашей первоочередной задачей по-прежнему остается интеграция компаний и сетей. 2016 год мы, как планировали, закрыли с увеличенной абонентской базой и с ростом всех основных показателей. В ближайшие годы мы планируем оставаться самым быстрорастущим оператором в стране. По доле рынка СП Altel и Tele2 по-прежнему находится на третьем месте, но в долгосрочном периоде мы видим себя вторым игроком на рынке. 2016 год изменил ситуацию на рынке: 4G – теперь не эксклюзивная технология. Мы смотрим на то, как наши конкуренты развиваются в этом направлении, запускают 4G, строят сети, чтобы догнать нас. Однако на это потребуется очень много времени. Наше преимущество – это более качественная сеть, поэтому мы продолжаем инвестировать в строительство сети и улучшении ее пропускной способности для того, чтобы удерживать технологическое лидерство. Только за прошлый год увеличили количество базовых станций с технологией 4G в нашей сети на более чем 30%», - прокомментировал Роман Володин, председатель правления СП Tele2 и Altel.

Чистая прибыль Nvidia увеличилась на 21%

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    49

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    60

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    100

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    42

Цифра дня
1 721
млрд тенге
на такую сумму Фонд «Даму» просубсидировал кредиты предпринимателей
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное