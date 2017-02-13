В 2016 году СП Tele2 и Altel вышло на прибыль 9 млрд тенге

В IV квартале 2016 года совместное предприятие Tele2 Казахстан и Altel продемонстрировало рост основных показателей, сообщает пресс-служба компании. Размер абонентской базы вырос на 55 300 по сравнению с аналогичным показателем III квартала и составил 6 439 746 пользователей.

Общий доход СП за IV квартал 2016 года составил 26,5 млрд тенге (рост 15% в сравнении с III кварталом 2016 года), а по результатам всего прошлого года - 91,7 млрд тенге. Абонентская выручка компании в октябре-декабре 2016 года составила 20,5 млрд тенге (на 19% больше, чем в III квартале 2016 года), а всего в 2016 году – 70,3 млрд тенге.

Показатель EBITDA по итогам IV квартала составил 3,5 млрд тенге (9% рост в сравнении с III кварталом 2016 года), а по результатам года – 9 млрд тенге. Наибольшее влияние на изменение этого показателя на протяжении IV квартала оказывали продолжающаяся интеграция Тele2 и Altel, а также увеличение операционного масштаба.

Общий объём голосовых сервисов в 2016 году составил 15 млрд минут, а объем переданных данных в сети СП составил 342 ПБ, продолжив уверенный рост. Совокупный объем передачи данных за IV квартал прошлого года составил 110 ПБ (рост 29% в сравнении с 3 кв. 2016 года).

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Основным приоритетом СП по-прежнему является интеграция сетей Tele2 и Altel, которая уже успешно завершена в Южно-Казахстанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях, и по планам должна закончиться в III квартале 2017 года. Другим приоритетом развития СП является удержание технологического лидерства в области предоставления мобильного интернета в стандарте 4G, для чего компания продолжает увеличивать покрытие и наращивать скорость передачи данных.

«Нашей первоочередной задачей по-прежнему остается интеграция компаний и сетей. 2016 год мы, как планировали, закрыли с увеличенной абонентской базой и с ростом всех основных показателей. В ближайшие годы мы планируем оставаться самым быстрорастущим оператором в стране. По доле рынка СП Altel и Tele2 по-прежнему находится на третьем месте, но в долгосрочном периоде мы видим себя вторым игроком на рынке. 2016 год изменил ситуацию на рынке: 4G – теперь не эксклюзивная технология. Мы смотрим на то, как наши конкуренты развиваются в этом направлении, запускают 4G, строят сети, чтобы догнать нас. Однако на это потребуется очень много времени. Наше преимущество – это более качественная сеть, поэтому мы продолжаем инвестировать в строительство сети и улучшении ее пропускной способности для того, чтобы удерживать технологическое лидерство. Только за прошлый год увеличили количество базовых станций с технологией 4G в нашей сети на более чем 30%», - прокомментировал Роман Володин, председатель правления СП Tele2 и Altel.

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