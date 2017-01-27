В Алматы открылся магазин IQOS, продающий альтернативу сигаретам

Международная табачная компания Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) запускает продажи своего инновационного продукта в Казахстане. 16 января открылся первый в Казахстане магазин IQOS на одной из центральных улиц г. Алматы.

Технология, которая применяется в IQOS, создана в Центре исследований и разработок ФМИ в Швейцарии. В ее основе лежит процесс нагревания табака без горения, в результате чего образуется табачный пар (аэрозоль). Система IQOS является альтернативой для совершеннолетних курильщиков, которые смогут потреблять табак без дыма, без пепла и с меньшим неприятным запахом на руках, волосах и одежде по сравнению с обычными сигаретами.

Система IQOS – результат десятилетних исследований более 400 ученых со всего мира. На сегодняшний день сумма инвестиций ФМИ в этот проект уже превысила 3 млрд долларов США.

Исследования ФМИ показывают многообещающие результаты в части потенциала снижения рисков заболеваний, связанных с курением. ФМИ проводит обширные исследования для проверки потенциала продукции с пониженным риском, в том числе лабораторные и клинические исследования.

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«Я уверен, что в будущем наступит момент, когда мы в достаточной степени распространим эту новую продукцию, и совершеннолетн ие потребители будут о ней знать, чтобы совместно с правительствам и стран начать этап вывода сигарет с рынков. Я надеюсь, это время наступит скоро», — отметил глава ФМИ Андре Калантзопулос.

С сегодняшнего дня инновационная система IQOS продается в фирменном магазине IQOS в г. Алматы. Система IQOS используется только с нагреваемыми табачными палочками (стики), которые также реализуются в магазине по цене 350 тенге за пачку. Комплект IQOS состоит из держателя, зарядного устройства, блока питания с USB-кабелем и устройства для чистки. Жителям Алматы будут доступны два варианта стиков: HEETS Yellow с полноценным вкусом отборного табака и HEETS Turquoise с ментолом.

ФМИ уже продает систему IQOS в более чем в десяти странах, включая Японию, Италию, Швейцарию и Россию. С момента запуска продукта в 2014 году в Италии и Японии, более 1 миллиона совершеннолетних курильщиков забыли о курении обычных сигарет, полностью переключившись на IQOS.

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IQOS представляет собой электронное устройство, которое нагревает специально разработанные табачные палочки при температуре значительно ниже уровня горения табака. При нагревании табака до 350 градусов по Цельсию, отсутствует процесс горения, поэтому система IQOS не производит ни дыма, ни пепла. Выделяемый табачный пар, не оказывает негативного влияния на качество воздуха в помещении.

Основываясь на имеющихся результатах, ФМИ продолжает постепенно наращивать присутствие системы IQOS в продаже и доступность инновационного продукта для совершеннолетних курильщиков по всему миру.

Продукты с пониженным риском (ППР) – это термин, который ФМИ использует для обозначения продукции потенциально снижающей индивидуальный риск и вред для населения по сравнению с курением сигарет. ППР ФМИ находятся на различных стадиях развития и коммерческой реализации, и ФМИ проводит обширные и тщательные научные исследования, чтобы определить, может ли она поддержать заявления в отношении продукции с пониженной степенью воздействия вредных и потенциально вредных компонентов, содержащихся в дыме, и наконец, заявления об уменьшении рисков возникновения заболеваний, по сравнению с курением сигарет. Перед тем как делать подобные заявления, ФМИ будет проводить тщательную оценку всего комплекта данных, полученных от соответствующих научных исследований, чтобы определить доказывают ли эти данные снижение воздействия или риска. Любые такие заявления могут проходить государственную проверку и согласование, что и происходит на сегодняшний день в США.

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Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) - ведущая международная табачная компания, владеющая 6 из 15 популярнейших международных табачных брендов в мире. Продукция ФМИ реализуется более чем в 180 странах мира. Наряду с производством и продажей сигарет, ФМИ занимается разработкой и коммерциализацие й продуктов с потенциально пониженным риском.

ТОО «Филип Моррис Казахстан» (ФМК) - аффилированная компания ФМИ в Казахстане, история которой началась в 1993 году с приобретения АО «Алматинская Табачная Компания». ФМК имеет современную фабрику, расположенную в Алматинской области. Сегодня компания производит широкий ассортимент известных международных брендов сигарет как для продажи в Казахстане, так и для экспорта в другие страны Центральной Азии.