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В Евразийской группе произошли изменения в руководстве

01.02.2017 14:07   1276   0

Решением совета менеджеров ERG S.a.r.l. – единственного участника ТОО «Евразийская Группа» – произведены изменения в правлении ТОО. Первым заместителем председателя правления ТОО «Евразийская Группа» назначен Серик Каримжанович Шахажанов, заместителями председателя правления по производству назначен Денискин Роман Валентинович, по персоналу и социальной работе – Даулетбакова Ирина Юрьевна, исполняющим обязанности заместителя председателя правления по юридическим вопросам назначен Муртаулы Данияр, - сообщает пресс-служба ERG.

Серик Шахажанов окончил Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова по специальности «Менеджмент в отраслях и социальной сфере», Карагандинский государственный технический университет по специальности «Металлургия», получил степень «Мастер делового администрирования» (МВА) в Московском государственном университете им. Ломоносова, затем степень «Доктор делового администрирования» (DBA) в Государственном университете Высшей школы экономики (г. Москва).

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В 1998–1999 годы работал специалистом отдела маркетинга и финансового анализа в ЗАО НК «Найзатас». С 2000 по 2001 годы – менеджером пенсионного фонда в Павлодарском филиале ЗАО НПФ «Умит».

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Свой трудовой путь в Евразийской Группе Серик Шахажанов начал в 2001 году с должности экономиста финансового отдела Аксуского завода ферросплавов. Затем возглавил финансовый отдел Актюбинского завода ферросплавов, а позднее – департамент казначейства АО «ТНК «Казхром».

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С января 2009 по апрель 2014 года трудился вице-президентом по финансово-экономическим вопросам АО «ТНК «Казхром», осуществлял управление финансово-экономической деятельностью компании, контролировал налоговую и бухгалтерскую службы предприятия, участвовал в разработке и внедрении ERP.

В мае 2015 года  перешел в ТОО «Евразийская Группа», где стал управляющим директором по анализу и стратегическому развитию. С 2015 года занимал должность заместителя председателя правления по стратегии и развитию компании. Под руководством Серика Шахажанова велась разработка экономически эффективных и оптимальных долгосрочных стратегических планов развития по предприятиям Группы, анализ и согласование капитальных затрат по производственным активам в Казахстане, методологии закупок, формирование и анализ годовых программ закупок.

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Роман Денискин окончил с отличием механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, получил степень магистра в области экономики в Университете штата Мичиган.

С 1995 по 2002 годы работал менеджером в McKinsey & Company, консультировал крупные компании горно-металлургического сектора в России, США и Великобритании.

В 2002 году был назначен генеральным директором компании «Северсталь-Ресурс», трудился в данной должности до 2009 года. За это время увеличена EBITDA компании, диверсифицирован бизнес в России, Казахстане и Африке, получены лицензии на добычу железных руд в Африке, на 80% снижен травматизм, а производительность труда повышена на 100%.

В 2009–2010 годы стал совладельцем проекта в области здравоохранения в компании «Три Сестры», занимался разработкой концепции и началом ее реализации. Затем до 2011 года занимался реорганизацией системы снабжения в должности советника президента компании ММК.

С 2011 по 2013 годы был партнером и управляющим директором, главой индустриальной, медицинской и государственной практик компании Boston Consulting Group. Среди проектов Р. Денискина поддержка Национальной Предпринимательской Инициативы АСИ по улучшению инвестклимата в России, разработка стратегии роста и изменения регуляторной среды для фармацевтических компаний и производителей медоборудования, организационные и операционные трансформации индустриальных компаний в России, Украине и Африке. Также Роман Валентинович вел работу с федеральными органами власти по изменению системы госуправления, а также в области развития медицинских услуг.

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В 2013–2014 годы возглавлял золоторудную компанию ОАО «Павлик». Под руководством Р. Денискина осуществлялось строительство ГОКа на месторождении в Магаданской области.

С 2014 по 2016 годы работал директором по стратегии и индустриальным директором по комплексу общего машиностроения и новых направлений в госкорпорации «Ростех». В это время была актуализирована и утверждена корпоративная стратегия компании, сфокусированная на быстрорастущих рынках, оптимизирован центральный аппарат. Р. Денискин также руководил кластером станкостроения и новых материалов, развитием услуг по выводу космических аппаратов в ГК «Ростех». С августа 2016 года работает генеральным директором АО «ERG Service», входящего в Евразийскую Группу (ERG), руководит региональными  ремонтными службами  в Казахстане.

Ирина Даулетбакова окончила Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности «инженер-металлург», Университет «Туран» по специальности «экономист».

С 1988 по 1993 годы трудилась научным сотрудником в Институте металлургии и обогащения АН РК.

С 1993 по 1995 годы работала начальником аналитического отдела Государственного приватизационного фонда при Госкомимуществе. В 1998-2003 годы трудилась в АО «Казахстанский интернациональный банк» начальником отдела проектного финансирования металлургического сектора, затем начальником управления валютно-финансовых операций.

С 2003 по 2009 годы занимала должности руководителя отдела финансового планирования, начальника управления (проектный менеджер) по внедрению и оптимизации бизнес-процессов. C 2009 года назначена менеджером проекта "Совершенствование  системы  управления персоналом» по реорганизации основных HR-процессов: разработка системы планирования и развития  карьеры, разработка инструментов и критериев  отбора  кадрового резерва, внедрение системы  оценки  компетенций персонала, пересмотр  системы  оплаты  труда,  формирование  карт обучения, определение общих подходов к ротации и определение базовых схем ротации, определение программно-технической платформы для автоматизации HR-процессов, внедрение  политики корпоративной культуры  и  корпоративных ценностей. В 2010 году возглавила Управление по работе с персоналом в АО «Банк Центр Кредит».

В Евразийскую Группу Ирина Даулетбакова пришла в 2013 году на должность руководителя службы по управлению персоналом ТОО «ENRC Logistics». С 2014 года работала исполнительным директором по персоналу и социальной работе ТОО «Евразийская Группа».

Данияр Мұратұлы окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «юрист», получил степень магистра юридических наук в Академии государственного управления при Президенте РК.

В 2004-2005 годы работал юристом в ГКП «Футбольный клуб «Тобыл».

С 2005 по 2007 годы трудился главным экспертом отдела организационно-контрольной и кадровой работы, затем главным специалистом в Национальном центре по правам человека.

В 2007 году был начальником отдела по связям с международными и общественными организациями Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 годы занимал должность начальника отдела претензионно-исковой работы Департамента международного права и защиты имущественных прав государства Министерства юстиции РК.

В 2010-2013 годы трудился главным экспертом отдела законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК.

В 2013 году – старший юрист в ТОО «Olympex Advisers».

С 2013 по 2016 годы – управляющий партнер в ТОО «Legat Consulting Company».

В Евразийскую Группу Данияр Мұратұлы пришел в 2016 году на должность исполнительного директора по юридической экспертизе проектов ТОО «Евразийская Группа». 

Eurasian Resources Group (ERG) является компанией в сфере добычи и обогащения природных ресурсов, имея полностью интегрированные горнодобывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и маркетинговые операции. Группа представлена предприятиями и проектами развития бизнеса в 14 странах на четырех континентах и является одним из крупнейших работодателей в отрасли. В 2014 году Eurasian Resources Group отметила свою 20-летнюю годовщину. Головной офис управляющей компании расположен в Люксембурге.

 

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