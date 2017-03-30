Валюта нал
USD 315.80 316.20
RUB 5.53 5.55
EUR 342.50 343.00
Валюта бирж
USD/KZT
314.79
+0.001%
EUR/KZT
337.96
+0.006%
RUB/KZT
5.59
-0.011%
EUR/USD
337.96
+0.006%
EUR/CHF
337.96
+0.006%
EUR/JPY
337.96
+0.006%
GBP/USD
391.44
+0.001%
USD/CHF
314.79
+0.001%
USD/JPY
314.79
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
314.79 337.96 5.59
+0.001% +0.006% -0.011%
Рынки
Нефть Brent
52.58
+0.003%
Нефть WTI
49.9
+0.008%
Золото
1251.3
-0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1114
+0.012%
Жилье Астана
1049
-0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.58 49.9 1251.3
+0.003% +0.008% -0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Карагандинской области стартовал проект SMART DESK

30.03.2017 18:04   645   0
АО «Казахтелеком» внедрил на базе Карагандинской ОДТ инновационный проект SMART DESK на основе SDP-платформы, предоставляющей возможность быстрого развертывания новых конвергентных мультимедийных услуг, начиная от основных услуг телефонии до сложных аудио- и видеоконференций в многопользовательских сервисах, сообщает пресс-служба компании.
 
Наиболее востребованным на сегодняшний день компонентом проекта SMART DESK является сервис «Виртуальный сall-сentеr», которым в Карагандинской области преимущественно заинтересовались учреждения здравоохранения. Подключение к сервису позволило повысить качество и оперативность обслуживания населения регистратурами поликлиник. Так, для сравнения было проанализировано среднее количество звонков, поступивших за месяц в поликлиники до внедрения проекта. Согласно аналитическим данным, ранее регистратуры поликлиник принимали и обрабатывали только 42% входящих звонков - такой показатель был связан с рядом факторов: множество номеров, стихийная нагрузка, постоянно занятая линия, отсутствие мониторинга, отсутствие возможности записи разговоров и обеспечения контроля качества обслуживания по телефону. После разработки и внедрения виртуальных сall-центров в поликлиниках Карагандинской области объем обработки входящих звонков увеличился до 96%.
 
Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев в ходе запуска проекта отметил положительную статистику и поручил рассмотреть возможность тиражирования всеми областными филиалами компании опыта работы с медицинскими учреждениями.
 
В настоящее время более 30% медицинских учреждений г.г. Караганды и Жезказган подключены к проекту SMART DESK, внедрение услуги во всех поликлиниках области планируется до конца II квартала 2017 года.
 
Как отметил директор РГК «Городская больница №1» Дмитрий Чернов, проект по подключению виртуальных сall-центров в регистратурах поликлиник помог решить ряд проблем, с которыми сталкиваются жители области при обращении в медицинские учреждения. 
 
В заключение мероприятия Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев высоко оценил готовность компании к внедрению SMART DESK во всех филиалах, а также поручил проработать подключение представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, бытовых услуг, торговли, коммунальных служб и т.д. к инновационным услугам компании на базе SDP-платформы.
Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому граждане РК к 2020 году должны выплачивать 5% от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    5

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    0

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    7

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    9

Цифра дня
61,2
млрд долларов США
валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное