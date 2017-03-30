В Карагандинской области стартовал проект SMART DESK

АО «Казахтелеком» внедрил на базе Карагандинской ОДТ инновационный проект SMART DESK на основе SDP-платформы, предоставляющей возможность быстрого развертывания новых конвергентных мультимедийных услуг, начиная от основных услуг телефонии до сложных аудио- и видеоконференций в многопользовательских сервисах, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее востребованным на сегодняшний день компонентом проекта SMART DESK является сервис «Виртуальный сall-сentеr», которым в Карагандинской области преимущественно заинтересовались учреждения здравоохранения. Подключение к сервису позволило повысить качество и оперативность обслуживания населения регистратурами поликлиник. Так, для сравнения было проанализировано среднее количество звонков, поступивших за месяц в поликлиники до внедрения проекта. Согласно аналитическим данным, ранее регистратуры поликлиник принимали и обрабатывали только 42% входящих звонков - такой показатель был связан с рядом факторов: множество номеров, стихийная нагрузка, постоянно занятая линия, отсутствие мониторинга, отсутствие возможности записи разговоров и обеспечения контроля качества обслуживания по телефону. После разработки и внедрения виртуальных сall-центров в поликлиниках Карагандинской области объем обработки входящих звонков увеличился до 96%.

Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев в ходе запуска проекта отметил положительную статистику и поручил рассмотреть возможность тиражирования всеми областными филиалами компании опыта работы с медицинскими учреждениями.

В настоящее время более 30% медицинских учреждений г.г. Караганды и Жезказган подключены к проекту SMART DESK, внедрение услуги во всех поликлиниках области планируется до конца II квартала 2017 года.

Как отметил директор РГК «Городская больница №1» Дмитрий Чернов, проект по подключению виртуальных сall-центров в регистратурах поликлиник помог решить ряд проблем, с которыми сталкиваются жители области при обращении в медицинские учреждения.

В заключение мероприятия Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев высоко оценил готовность компании к внедрению SMART DESK во всех филиалах, а также поручил проработать подключение представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, бытовых услуг, торговли, коммунальных служб и т.д. к инновационным услугам компании на базе SDP-платформы.