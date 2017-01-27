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В Казахстане запускается онлайн-сервис для бизнесменов

27.01.2017 17:53   783   0

АО «Казахтелеком» совместно с НПП «Атамекен» объявили о работе над онлайн-сервисом электронной торговли для бизнесменов. Об этом компании заявили на Республиканском общественном совете о поддержке предпринимательства.

В Казахстане представлен проект по реализации открытой цифровой платформы для МСБ. По словам инициаторов, он представляет из себя ряд сервисов, позволяющих представителям успешно работать не только в Казахстане, но и за границей.

«Ежедневно занимаясь вопросами предпринимательства, мы сделали вывод, что вне зависимости от размеров бизнеса, каждый из предпринимателей в основном сталкивается с одинаковыми проблемами. Их можно разделить на 4 категории: увеличение продаж, снижение издержек, подбор и развитие персонала, финансирование», - сказал заместитель председателя Правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев.

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"Цифровые платформы это последний тренд в мире. По результатам исследования Accenture в 2016 году, 81 процент руководителей международных компаний-лидеров в различных отраслях согласны с тем, что модель ведения бизнеса, ориентированная на цифровые платформы, станет ключевой для роста их бизнеса в ближайшие три года. На примере Uber понятно, как ИКТ меняют модель бизнеса и экономики. Компания, не владеющая ни одной единицей автотранспорта, делает миллиардные доходы на транспортных услугах. «Казахтелеком» это, в первую очередь, бизнес ориентированная компания. Наша отрасль всегда первой подвергается каким-либо изменениям и рискам. Именно поэтому, мы должны постоянно заниматься поисками различных инноваций", - заявил председатель Правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев

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«На сегодняшний день электронная торговля – один из наиболее бурно развивающихся сегментов. У нас в стране законодательно утверждено понятие электронной торговли и регламентирован ее порядок. По статистическим данным в Казахстане объем розничной торговли через интернет составила 50,9 млрд тенге или 0,8% от общего объема розничной торговли. В нынешнем году Министерством национальной экономики запланированы ряд исследований в области электронной торговли», - сообщил вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.

«Представители МСБ должны легко получать услуги. Также у малого и среднего бизнеса немного ресурсов. Данная платформа позволит создать сбыт потребления для бизнесменов, а также сократить издержки производства. Подобных площадок достаточно много, но для успешной работы их усилия должны быть консолидированы», - считает управляющий директор по ИКТ сервисам АО «Казахтелеком» Бикеш Курмангалиева.

Стоит отметить, что сама платформа уже работает с 3 ноября прошлого года. По словам директора Центра мониторинга и экспертизы рынка НПП «Атамекен» Айымгуль Абилевой,  на веб-сайте уже насчитывается 81 услуга.  «К нам поступило уже порядка 4 тыс заявок от предпринимателей. Основная наша задача состоит в том, чтобы создать площадку , где представители бизнеса смогут найти все, что им нужно для успешной работы их организаций».

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Цитата дня
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Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
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