В понедельник Peugeot-Citroen официально выкупит Opel

В понедельник в Париже состоится пресс-конференция, на которой будет официально объявлено о заключении сделки о приобретении Peugeot-Citroen автомобильного бренда Opel, которым владела американская компания General Motors, передает РБК по данным Bloomberg.

В настоящее время стороны обговаривают детали соглашения, однако руководство французского концерна 3 марта одобрило сумму. В ходе последних переговоров PSA и GM обсудили вопрос о том, как французская компания будет продавать немецкие автомобили по всему миру, а также планы по выплате пенсий бывшим работникам Opel и передачу новому руководству лицензии на необходимое оборудование.

Ранее Bloomberg сообщал о том, что стоимость сделки по приобретению Opel может составить $2 млрд. Одна половина этой суммы пойдет GM. Еще миллиард – долговые обязательства немецкой компании, которую PSA возьмет на себя.

Первые автомобили Opel были созданы в 1899 году. В 1929 году большая часть немецкой компании была продана GM, рассчитывавшей таким образом получить долю на европейском рынке. После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера предприятие было фактически национализировано, однако после 1945 года контроль над предприятием в районе Франкфурта вернулся к американцам.