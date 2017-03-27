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В России планируют вновь производить автомобили "Волга"

27.03.2017 13:13   396   0
"Группа ГАЗ" может вернуться к производству автомобилей под маркой "Волга", но уже в новом сегменте, передает РИА Новости.
 
Об этом рассказал глава совета директоров и совладелец "Русских машин" Зигфрид Вольф.
 
"На мой взгляд, "Волга" как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов, — говорит Вольф. — Я бы не стал отказываться от этого сегмента. Если мы запустим подобный автомобиль, он будет обладать всеми теми характеристиками, которыми обладает наша продукция: конкурентоспособная цена, высокое качество, надежность".
 
Пока не ясно, какой будет платформа автомобиля — собственной или заимствованной. Представитель "Русских машин" не стал раскрывать подробности. Человек, близкий к компании, уточняет, что решений о выпуске коммерческих автомобилей под маркой "Волга" пока не приняли.
 
ГАЗ закончил производить "Волги" в 2008 году. Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей "Группа ГАЗ" не намерена, обещает Вольф. 
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Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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