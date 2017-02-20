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Valve: Когда денег слишком много

20.02.2017 09:24   337   0

Компания Valve существует уже более 20 лет, и за эти годы она успела вырасти из обычного разработчика игр в огромного гиганта — оператора крупнейшей торговой площадки, разработчика игрового железа и даже продюсера. 

Представители издания Gamasutra побывали в штаб-квартире Valve и расспросили Гейба Ньюэлла, генерального директора Valve, об устройстве их компании.

«У нас в Valve нет процесса формирования бюджета. Нет никакой группы людей, которая бы собиралась и говорила, что вот именно эту сумму денег мы собираемся потратить на этот тайтл, а вот сколько людей мы выделим на этот проект», - объясняет руководитель Valve. «Эта экономическая стратегия основывается на бюджете. А наша основана на человеческом времени. Это наш дефицитный товар».

Судя по словам Гейба Ньюэлла, количество денег у Valve настолько непропорционально больше количества их сотрудников, что основным ограничивающим фактором для компании является количество свободного времени у этих сотрудников, а не бюджет, который может выделить руководство.

«Дефицитным товаром тут являются не деньги, а количество часов в одном дне», - продолжает Ньюэлл.

«От каждого сотрудника в нашей компании мы ожидаем, что он самостоятельно выберет самую важную вещь, с которой он может помочь нашим клиентам. Так что все люди, которых вы сегодня видели [сотрудники, которые работают в технической поддержке Steam, в VR-проектах, над разработкой CS:GO, Team Fortress 2 и Dota 2] работают над своими проектами не потому, что кто-то попросил их это делать, а потому, что они считают, что наибольший вклад в работу нашей компании они смогут сделать именно там, где они сейчас находятся. Люди у нас постоянно переходят с места на место».

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«И мне кажется, что тот факт, что вы постоянно самостоятельно выбираете, как использовать ваше рабочее время, позволяет людям относиться к своей работе с большей страстью. Потому что они всегда будут работать над тем, что им лично кажется важным. Никто не работает над очередным никому не нужным сиквелом. “О, смотрите, уже осень, а значит пришло время подготовить очередную часть нашей игры… 17-ю её версию…”».

Данная стратегия управления компанией кажется весьма интригующей, однако из объяснения Ньюэлла становится ясно, что она подойдёт отнюдь не каждой фирме. Босс Valve соглашается с этим доводом — он упоминает, что зачастую ему с трудом удаётся убедить людей из других компаний, в том, что он не врёт об устройстве Valve.

«Я разговариваю с людьми из других компаний, а они просто…» — Гейб размахивает своими руками, пытаясь показать уровень непонимания, творящийся в умах его собеседников в этот момент. «Я говорю с каким-нибудь генеральным директором, и объясняю ему, что у нас нет процесса формирования бюджета. А он мне: “Да ты врёшь! Ни одна современная компания не сможет так работать. Либо так, либо вы просто абсолютно непрофессионально подходите к этому процессу, и вскоре ваша компания обвалится”. А мы им: “Да нет, вообще-то эта вполне рабочая система”».

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«Отчасти эта стратегия работает потому» — объясняет Ньюэлл — «что у Valve децентрализованная структура управления. Нет четких должностей или званий, а потому сотрудники компании отчитываются не перед кем-то определённым, а перед всеми своими коллегами одновременно. Это означает, что у Valve нет четкого процесса учета ни для финансирования, ни для проделанной работы». 

«И одна из вещей, о которой вы совершенно не заботитесь – это то, какую информацию вам нужно донести до меня. Понимаете? Если мне нужен какой-то отчет или информация, я иду и самостоятельно её нахожу», - объясняет Ньюэлл. «И так для всех наших сотрудников. Если Эрику Джонсону нужна какая-то информация для успешного выполнения его работы, то он встаёт и находит её. И нет никаких ежемесячных отчетов. Никто не скажет: “Мне нужно донести до Гейба информацию о том, как обстоят дела с проектом Икс”. На самом деле, им нужно донести эту информацию о проекте Икс до наших клиентов, а не до меня. Ведь это гораздо важней».

Справка:

Гейб Логан Ньюэлл — один из основателей и генеральный директор компании Valve, занимающейся разработкой компьютерных игр и их цифровой дистрибуцией.

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В декабре 2010 года журнал Forbes включил Гейба Ньюэлла в свой список людей, которые в 2011 году окажут существенное влияние в сфере своего бизнеса. Ньюэлл был включен в список главным образом за работу его компании над сервисом цифровой дистрибуции Steam, а также за партнёрские отношения с некоторыми крупными разработчиками компьютерных игр. В 2012 году Ньюэлл вошёл в список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, заняв 854-е место в мире и 303-е место в США. По оценкам экспертов, его заработок в это время составлял 1,5 млрд долларов.

Valve — американская компания-разработчик компьютерных игр, создавшая серии компьютерных игр Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress, Day of Defeat, Left 4 Dead, Ricochet, Alien Swarm и Dota 2; игровые движки GoldSrc, Source, Source 2; программное обеспечение: Steam, Valve Anti-Cheat, SteamOS; а также аппаратное обеспечение:Steam Machines, Steam Controller. Основана 24 августа 1996 года бывшими сотрудниками Microsoft Гейбом Ньюэллом и Майком Харрингтоном.

По состоянию на 2011 год на сервис приходится 50-70% четырёхмиллиардного (в долларах США) рынка онлайн-дистрибуции игр.

Финансовые показатели Valve неизвестны, но по словам основателя — Гейба — компания «чрезвычайно прибыльна». В октябре 2011 года пресс-служба корпорации объявила о рекордной для Valve прибыли, на 200% превысившей прибыль предыдущего года. По данным «Форбс», Valve оценивается различными источниками в промежутке от 2 до 4 млрд долларов США. В 2012 году Майкл Пэчтер в статье в «Нью-Йорк Таймс» оценил корпорацию в 2,5 млрд долларов США.

 

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