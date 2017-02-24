Владимир Беседа назначен главой представительства Xerox

С февраля 2017 года главой представительства Xerox в Центральной Азии назначен Владимир Беседа. Беседа сменил на этом посту Владимира Малеева, который на протяжении пяти лет руководил развитием бизнеса Xerox в Казахстане и Центральной Азии, сообщает пресс-служба компании.

До вступления в должность регионального менеджера Xerox в Центральной Азии Беседа занимал позицию руководителя отдела в Департаменте документоемких процессов Xerox Россия. На новой должности он будет отвечать за развитие бизнеса и стратегическое позиционирование Xerox на территории стран Центральной Азии.

«Компания Xerox по всему миру уже давно воспринимается как организация, способная эффективно помогать в развитии и оптимизации бизнес-процессов, - говорит Владимир. – Мы успешно закрепились в Центрально-азиатском регионе, предлагая эволюционные решения своим партнёрам и заказчикам, что положительно влияет на технический прогресс рынка корпоративной печати. Компания Xerox и далее намерена поддерживать высокую планку качества по продвижению и сервисному обслуживанию оборудования, технологий и услуг по управлению информацией и документами».

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Представительство Xerox в Центральной Азии существует с 1992 года и координирует деятельность партнерской сети на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Монголии. Партнерская сеть Xerox в Азии включает в себя более 150 крупнейших партнеров и реселлеров. Система послепродажного обслуживания насчитывает свыше 45 сервисных центров.