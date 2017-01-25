Выручка Alibaba Group в III квартале выросла на 54%

Выручка Alibaba Group Holding Ltd в III квартале 2016 г. выросла на 54%, составив $7,76 млрд, тем самым превзойдя ожидания аналитиков.

Чистая прибыль Alibaba Group в III квартале 2016 г. выросла на 38% по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составила $2,47 млрд. Выручка Alibaba в октябре-декабре 2016 г. увеличилась на 54% до $7,67 млрд.

Однако по итогам девяти месяцев 2016−2017 финансового года чистая прибыль компании упала в 2,1 раза до $4,52 млрд. Прибыль на акцию составила $1,85 против $3,98 годом ранее. Выручка за аналогичный период выросла на 56% и составила $17,24 млрд. Отмечается, что выручка ключевого подразделения Alibaba, занимающего электронной торговлей, составила 87% от всей выручки за III квартал. Годом ранее этот показатель составлял 92%.

Росту показателей способствовали более высокие объемы продаж во время Дня холостяка. Продажи на площадках Alibaba в этот день в 2016 г. были на 32% выше, чем годом ранее, составив рекордные 120,7 млрд юаней.

Кроме того, отмечен рост объема продаж облачных продуктов. Агентство отмечает, что Alibaba ищет новые источники дохода на рынках баз данных, облачных проектов, искусственного интеллекта и логистических проектов на фоне того, как рынок электронной коммерции Китая начинает показывать признаки насыщения.

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По итогам трехмесячного отчетного периода выручка подразделения, специализирующегося на облачных технологиях и услугах аренды вычислительной инфраструктуры Alibaba Cloud, составила около $254 млн, что на 115% больше, чем годом ранее. В предыдущем квартале этот финансовый показатель увеличивался на 130%, а еще тремя месяцами ранее - на 156%.

За прошлый отчетный период убыток Alibaba Cloud до вычета налогов, процентов по заемным средствам и амортизации (EBITA) составил около $13 млн, что втрое меньше денежных потерь трехмесячной давности. Операционный убыток уменьшился до $49 млн.

В III финансовом квартале число платных пользователей облачных решений Alibaba поднялось до 765 тыс. клиентов с 651 тыс. в июле-сентябре 2016 г. В годовом исчислении эта аудитория удвоилась.