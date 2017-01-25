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Выручка Alibaba Group в III квартале выросла на 54%

25.01.2017 09:49   289   0

Выручка Alibaba Group Holding Ltd в III квартале 2016 г. выросла на 54%, составив $7,76 млрд, тем самым превзойдя ожидания аналитиков. 

Чистая прибыль Alibaba Group в III квартале 2016 г. выросла на 38% по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составила $2,47 млрд. Выручка Alibaba в октябре-декабре 2016 г. увеличилась на 54% до $7,67 млрд.

Однако по итогам девяти месяцев 2016−2017 финансового года чистая прибыль компании упала в 2,1 раза до $4,52 млрд. Прибыль на акцию составила $1,85 против $3,98 годом ранее. Выручка за аналогичный период выросла на 56% и составила $17,24 млрд. Отмечается, что выручка ключевого подразделения Alibaba, занимающего электронной торговлей, составила 87% от всей выручки за III квартал. Годом ранее этот показатель составлял 92%.

Росту показателей способствовали более высокие объемы продаж во время Дня холостяка. Продажи на площадках Alibaba в этот день в 2016 г. были на 32% выше, чем годом ранее, составив рекордные 120,7 млрд юаней. 

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Кроме того, отмечен рост объема продаж облачных продуктов. Агентство отмечает, что Alibaba ищет новые источники дохода на рынках баз данных, облачных проектов, искусственного интеллекта и логистических проектов на фоне того, как рынок электронной коммерции Китая начинает показывать признаки насыщения.

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По итогам трехмесячного отчетного периода выручка подразделения, специализирующегося на облачных технологиях и услугах аренды вычислительной инфраструктуры Alibaba Cloud, составила около $254 млн, что на 115% больше, чем годом ранее. В предыдущем квартале этот финансовый показатель увеличивался на 130%, а еще тремя месяцами ранее - на 156%.

За прошлый отчетный период убыток Alibaba Cloud до вычета налогов, процентов по заемным средствам и амортизации (EBITA) составил около $13 млн, что втрое меньше денежных потерь трехмесячной давности. Операционный убыток уменьшился до $49 млн.

В III финансовом квартале число платных пользователей облачных решений Alibaba поднялось до 765 тыс. клиентов с 651 тыс. в июле-сентябре 2016 г. В годовом исчислении эта аудитория удвоилась.

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