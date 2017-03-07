Выручка АО «КазТрансОйл» упала на 0,9%

АО «КазТрансОйл» сообщила о финансовых результатах за 2016 год. Выручка компании 2016 год составила 191 млрд 869,6 млн тенге, что на 0,9% ниже показателя 2015 года.

Чистая прибыль АО «КазТрансОйл» по итогам 2016 года составила 46 млрд 843,7 млн тенге, что на 41,2% ниже результата 2015 года.

Консолидированная выручка компании за 2016 год составила 207 млрд 107,8 млн тенге, что на 2,8% ниже показателя 2015 года.

Консолидированная чистая прибыль АО «КазТрансОйл» по итогам 2016 года составила 44 млрд 527,9 млн тенге, что на 0,4% ниже результата 2015 года.