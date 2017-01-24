Выручка Samsung за IV квартал 2016 год составила $45,66 млрд

Компания Samsung Electronics отчиталась по результатам квартала и финансового года. Несмотря на провал фаблета Note 7 и списанием в связи с отзывом бракованной партии, вендор зафиксировал рост прибыли.

Выручка Samsung за IV квартал 2016 г. составила $45,66 млрд, продемонстрировав незначительное изменение к показателю за аналогичный период 2015 г. Чистая прибыль достигла $6,1 млрд, увеличившись более чем вдвое относительно аналогичного периода предыдущего года.

Операционная прибыль компании по результатам IV квартала составила $7,89 млрд, что на 50% выше, чем в IV квартале 2015 г., когда этот показатель составил $5,25 млрд. Это лучший результат за три года, отмечают аналитики. В квартальном исчислении прибыль подскочила на 77,3%. Опрошенные Yonhap Infomax аналитики ожидали от компании финансовый показатель на уровне $7,2 млрд.

В октябре-декабре 2016 г. мобильное подразделение Samsung получило выручку в размере $19,4 млрд, что на 6% меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла до $2,1 млрд.

За последние три месяца 2016 г. продажи в полупроводниковом подразделении Samsung составили $12,7 млрд, увеличившись на 12% в годовом исчислении. Операционная прибыль поднялась до $4,2 млрд.

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Ранее Samsung прогнозировала падение операционной прибыли в IV квартале 2016 г. до $1,79 млрд из-за скандала с Galaxy Note 7. Показатели отчетного квартала продемонстрировали рост за счет благоприятного колебания валютных курсов и укрепления бизнеса по производству карт памяти и OLED и жидкокристаллических дисплеев, отмечают в компании.

Samsung закончила год с растущими доходами, несмотря на отзыв более 3 млн проданных флагманских смартфонов Galaxy Note 7. Операционная прибыль Samsung в 2016 г. выросла примерно на 10,7% по сравнению с прошлым годом до $24,93 млрд. Чистая прибыль составила $19,4 млрд, что на 11,3% больше показателя предыдущего года.

Выручка компании за год увеличилась на 0,6% до $172,2 млрд.

"В 2016 г. компания Samsung достигла хороших результатов, несмотря на отзывы и приостановку производства Note 7 во втором полугодии. Это следствие непрерывных усилий в течение последних двух-трех лет по укреплению конкурентоспособности бизнеса, фокусировки на продукции с высокой добавленной стоимостью и развития технологий DRAM, а также стратегических инвестиций в V-NAND и OLED. Кроме того, компания осуществила несколько ключевых сделок по покупке и продаже активов, которые будут способствовать росту в будущем", — говорится в сообщении компании.

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Вместе с публикацией финансовой отчетности Samsung объявила о планах провести обратный выкуп акций на $7,7 млрд в 2017 г., сообщает MarketWatch. Совет директоров компании утвердил дивиденды за 2016 г. в размере $23,55 за акцию.