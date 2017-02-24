Эксперты считают, что закон «О регулировании торговой деятельности» нуждается в доработках

Закон «О регулировании торговой деятельности» устарел и не отвечает современным требованиям. Об этом заявил председатель Комитета торговли НПП «Атамекен» Кайрат Мажибаев. Эксперты сошлись во мнении, что сфера торговли нуждается в качественной программе развития.

В ходе заседания Комитета торговли НПП «Атамекен» председатель Комитета Кайрат Мажибаев заявил, что закон «О регулировании торговой деятельности», вступивший в силу в 2004 году, устарел и нуждается в серьезной доработке. Также спикер представил новую программу развития и поддержки сферы торговли.

«Программа будет содержать ряд мер финансовой поддержки субъектов торговой деятельности, включая субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам, взятым на модернизацию торговых рынков, пополнение оборотных средств действующим предприятиям, рефинансирование текущих обязательств, расширение производства. А также субсидирование части ставки вознаграждения по договорам финансового лизинга торгового оборудования, частичное гарантирование по кредитам, предоставление государственных грантов малым торговым предприятиям, льготное микрокредитование и субсидирование затрат торговых предприятий за приоритетное предоставление полочного пространства для товаров отечественных производителей, включая сельхозпродукцию», – заявил Кайрат Мажибаев.

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Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев заявил, что в последние годы Казахстан уделял особое внимание производству товаров, а теперь нужно задуматься об их реализации.

«Для этого нужна четкая товаропроводящая система как в стране, так и за рубежом. В первую очередь, мы должны понять, как мы будем реализовывать эти товары у себя на родине. Мы видим, что другие страны для того, чтобы со своими товарами зайти на наш рынок, открывают здесь свои торговые центры. То же самое мы должны делать и у себя, и за рубежом», – считает Нуржан Альтаев.

«Мир стремительно меняется, возникают новые форматы торговли. Развитие получили биржевая и электронная торговля. Все эти моменты не урегулированы нормативно-правовыми актами. В программе, которую мы разрабатываем совместно с Министерством нацэкономики, отражаются вопросы: что должно сделать государство, чтобы развивались новые виды торговли, что должны сделать предприниматели и все взаимные обязательства сторон. Для предпринимателей необходимы земельные участки для строительства торговых центров, инфраструктура и какие-то дешевые кредиты на оборотные средства для того, чтобы можно было быстро закупать отечественные товары», – добавил Нуржан Альтаев.

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Во время очередного Правительственного часа депутат Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев предложил создать единое экспортное агентство. По его мнению, такие государственные институты как KAZNEX Инвест, «Казэкспортгарант», КазАгро, Министерство по инвестициям и развитию РК, а также Министерство сельского хозяйства РК дублируют друг друга.

Сооснователь клуба молодых предпринимателей Павел Коктышев, наоборот, считает это преимуществом в регулировании и поддержке МСБ. «На самом деле, создать единый государственный институт, который мог бы регулировать поддержку бизнеса, при этом не дублируя функции других органов, невозможно. На мой взгляд, это большой плюс, что в Казахстане действует несколько инструментов финансирования. Ведь есть много примеров, когда та или иная компания не смогла получить поддержку у одного органа, но получила ее у другого».

«Законы имеют свойство устаревать. И закон «О регулировании торговой деятельности» – не исключение, – продолжает собеседник «Къ». – К примеру, ныне действующее законодательство не учитывает появления на рынке интернет-коммерции. Такие платформы как Amazon или Aliexpress могут легко конкурировать здесь с казахстанскими бизнесменами, не «приходя» в нашу страну. Также нынешний закон не учитывает взаимодействие отечественных представителей МСБ с зарубежными платежными системами. Есть много примеров, когда у последних были проблемы с получением денег через, к примеру, Paypal».

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Вице-президент Ассоциации торговых представителей Казахстана Жибек Ажибаева поддержала разработку Программы развития и поддержки сферы торговли. «Эта отраслевая программа нам нужна, чтобы бизнес знал, куда двигаться. Сегодня у нас нет ни стратегии, ни тактики. Необходимо определить формы финансирования. Везде вроде бы деньги есть, но они не увязываются, и в итоге продекларированная система не срабатывает на местах. Требует модернизации инфраструктура действующих объектов. С 2012 года существует большая серьезная программа по развитию сферы услуг, где определены позиции торговли, но, к сожалению, она идет как декларация, потому что не прописано финансирование», – заявила Жибек Ажибаева.

По словам председателя Правления НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева, львиная доля сферы торговли приходится на МСБ. При этом данная отрасль до сих пор не поддается учету и контролю. Также глава Палаты заявил, что в южной столице Казахстана, Алматы, 7 из 10 жителей города заняты в сфере торговли.

«Требуется государственная программа развития торговли с учетом роли интернета, биржевой торговли с переходом на новые стандарты. Также необходимо довести до конца работу по модернизации рынков и созданию оптово-розничных центров. Поставка сельхозпродукции – вопрос архиважный. И мы с вами обсуждали, и он стоит на контроле Правительства. Нам необходимо сформулировать наши предложения, позицию бизнес-сообщества. И, в частности, обсудить те негативные вопросы, которые есть по поставкам сельхозпродукции, где и какие административные барьеры мешают для того, чтобы отечественные продукты поступали для потребителей по реальным ценам», – добавил Тимур Кулибаев.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, объем розничной торговли внутри Казахстана в 2016 году составил 7,61 млрд тенге, причем рекордным стал декабрь (920 млн тенге). Для сравнения, в 2015 году этот показатель равнялся 6,3 млрд тенге, где рекордным также стал декабрь (789 млн тенге).