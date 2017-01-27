Ерболат Досаев провел встречу с делегацией МВФ

Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев провел встречу с заместителем директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда Марком Хортоном.
Ерболат Досаев ознакомил представителей МВФ с основными направлениями работы Холдинга и его дочерних организаций. В их числе – диверсификация экономики путем развития крупных индустриальных и инфраструктурных проектов, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие жилищного строительства, а также трансферт технологий, инноваций и поддержка экспорта.
Говоря о роли Холдинга «Байтерек» в диверсификации экономики, Ерболат Досаев отметил участие группы компаний Холдинга в реализации государственных программах инфраструктурног
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Стороны также отметили работу АО «ФРП «Даму» по поддержке малого и среднего предпринимательс
Наряду с поддержкой новых отраслей экономики и развитием инноваций Ерболат Досаев также рассказал о поддержке экспортной деятельности казахстанский компаний через инструменты АО «КазЭкспортГаран
Ерболат Досаев также проинформировал делегацию МВФ о работе Холдинга по строительству арендного и кредитного жилья по госпрограмме «Нұрлы жол», а также сообщил, что «Холдинг «Байтерек» будет основным финансовым оператором реализации программы жилищного строительства «Нұрлы Жер».