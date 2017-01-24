Итоги деятельности страхового рынка РК за 2016 год

Страховой рынок Республики Казахстан по итогам 2016 года собрал страховых премий на сумму 357 млрд тенге, что на 24% больше, чем в 2015 году, сообщает АО «СК «Коммеск-Өмір».

Объем страховых премий по обязательному страхованию достиг 90,6 млрд тенге, увеличение по отношению к 2015 году составило 24%, по добровольному личному страхованию до 86,5 млрд тенге, прирост 4%, по добровольному имущественному страхованию на 36% – до 180 млрд тенге.

Увеличение объема премий произошло за счет обязательного страхования ГПО автовладельцев – 47,5 млрд тенге (рост на 23%); страхования имущества – 74,3 млрд тенге ( рост на 24%); добровольного страхования гражданско-правовой ответственности – 46,6 млрд тенге (рост на 88%); обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей – 38,7 млрд тенге (рост на 27%).

Страховые выплаты за 2016 год выросли, превысив 97 млрд тенге, прирост на 17%. По обязательному страхованию объем выплат равен 29 млрд тенге (рост на 8%), добровольному личному страхованию – 31,8 млрд тенге (снижение на 2%), добровольному имущественному страхованию – 36,2 млрд тенге (рост на 54%).

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По обязательному страхованию ГПО автовладельцев за 2016 год было выплачено 22,7 млрд тенге (рост на 25%), по добровольному страхованию автотранспорта (АвтоКАСКО) – 6,8 млрд тенге (рост на 19%), по страхованию на случай болезни – 17,6 млрд тенге (снижение на 3%).

Общие активы по страховому рынку составили 856,5 млрд тенге (рост на 4%), страховые резервы – 412 млрд тенге (рост на 9%), собственный капитал – 402 млрд тенге (снижение на 1%.) по отношению к 2015 году.