Какие сюрпризы год грядущий нам готовит?

Уже не за горами Новый год. Всего до окончания 2016-го остаются дни. Год для финансовых рынков, да и для всего политического мира, выдался действительно уникальным. Референдум в Великобритании, выборы президента США, сделка ОПЕК – три ключевых момента в году, результаты которых не совпали с всеобщим мнением. Пока все только рассуждают и ждут, какими будут последствия этих событий. Но реальные действия начнутся только в 2017 году. Как же эти события могут повлиять на нашу страну и чего нам ждать в новом году?

Как отмечает в комментариях «Къ» начальник отдела управления активами «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов, анализируя ситуацию на финансовом рынке Казахстана, на фоне ослабления инфляционного давления и ожиданий дальнейшего снижения базовой ставки НБ РК падают и процентные ставки на рынке. В этой связи цель, поставленная Нацбанком в части удержания уровня инфляции в коридоре 6–8%, с точки зрения аналитика, вполне реализуема. «Этот год мы закроем ростом потребительских цен на уровне 8%, а в следующем году можем увидеть значения уже в коридоре 6–7%.

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Базовая ставка может снизиться до 10%. На отрезке до одного-двух лет в условиях таких ожиданий кривая доходностей в целом должна быть нисходящей. На более длинном отрезке, мы полагаем, кривая формируется не совсем рыночной. В данном случае несколько смущает сама схема ее формирования. Нацбанк продает ГЦБ небольшими объемами (1 млрд тенге), при этом в качестве доходности устанавливает минимальную доходность, которая была среди заявок. В итоге мы получили такую ситуацию, что ставки по 5-летним ГЦБ получены на уровне ниже 9%. В это же время мы видим, что при размещениях облигаций квазигосударственного сектора с рейтингами на уровне суверенного или немного ниже требуемая доходность значительно больше - 13–15%. Спред в 400–600 б. п. выглядит чрезмерным и указывает на то, что доходность ГЦБ является не совсем рыночной»,- отмечает Айвар Байкенов.

В свою очередь директор ОФ «Финансовая свобода» Расул Рысбамбетов также полагает, что главный финансовый регулятор, несмотря на сюрпризы под конец года, все же провел хорошую работу в 2016-м. «Фактически регулятор смог успокоить панические настроения на рынке и не пошел на поводу у многих советов, которые сейчас, через год, привели бы к углублению кризиса. Если цена на нефть останется приблизительно $55 за баррель и котировки казахстанских металлов останутся низкими, то основным источником нашей финансовой системы будет правительство. Что касается заявленной банком инфляции в коридоре 6–8%, думаю, что в 2017 году для Нацбанка не будет являться большой проблемой держать любой курс инфляции. Вместе с тем нынешняя инфляция рождена главным образом увеличением государственных расходов и ослаблением тенге против доллара.

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Можно сказать, что реальные доходы населения не растут, а после девальвации и падающего спроса немало бизнесов вынуждены сокращать маржу и держать цены. А так как самые вероятные и реальные деньги будут идти через ЕНПФ и Нацфонд, то логично и желание Нацбанка вычислить цену денег через кривую доходности. В то же время цена денег уже видна, и регулятор реагирует на это через базовую ставку. На мой взгляд, Нацбанк уже в начале 2017 года, через год после запуска базовой ставки, будет владеть данными по ее корреляции с другими показателями в экономике и на финансовом рынке. Это значит, что реагирование регулятора на ситуацию в экономике будет тоньше и эффективнее», - считает Расул Рысмамбетов.

Учитывая, что Казахстан тесно связан в экономическом и финансовом плане с Россией, аналитики отмечают, что в силу общности текущих трудностей обе страны страдают от одних и тех же структурных проблем: недостаточно диверсифицированная экономика, плохой инвестиционный климат - текущий кризис и низкие котировки на сырье только подчеркнули недостатки системы. В этой связи, сравнивая ситуацию на казахстанском и российском финансовых рынках, аналитик ГК «ТелеТрейд» Анастасия Игнатенко отмечает, что для полной картины и подведения итогов 2016 года не хватает еще одной недели, но в целом ее показатели на результативность года вряд ли повлияют. А пока ситуация такова: доллар в паре с рублем просел за текущий год почти на 17%, в паре с казахским тенге - на 9%.

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«Политика регулятора РФ продолжает оставаться довольно прозрачной. Банк России в течение года дважды понижал размер ключевой ставки и планирует продолжать цикл снижения и далее. На текущий момент ключевая ставка составляет 10% годовых, но многие эксперты сходятся во мнении, что она может быть понижена до 8% уже в следующем году. В то же время Национальный банк Казахстана снизил размер базовой ставки в 2016 году 4 раза, суммарно ставка была понижена с 17 до 12% годовых. Политика ЦБ Казахстана также говорит о желании дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но ссылается на необходимость значительного улучшения экономической ситуации и устойчивых признаков стабилизации финансовых рынков.

Если говорить о технической картине курсов USD/RUB и USD/KZT, то доллар сохраняет перспективы к росту в паре с казахским тенге, так как пока торгуется выше важного уровня поддержки, выше отметки 327–327,5 тенге за доллар. Однако о серьезном укреплении можно будет говорить только по факту взятия уровня 340 тенге за доллар. В паре же с рублем американская валюта балансирует в зоне 60–61 рубль, уход ниже откроет дорогу в направлении уровня 58 рублей, закрепление выше 61,7–62 рубля позволит рассчитывать на отскок в зону 64 рублей.

Делать долгосрочные прогнозы сейчас довольно сложно, вышеназванные уровни по парам достижимы в ближайший квартал следующего года, ну а дальнейшие тенденции станут понятны позднее. В любом случае и рубль, и тенге обыграли американскую валюту в текущем году, проигнорировав декабрьское повышение ставки. Однако в 2017 году ФРС обещает быть более агрессивным, и, возможно, мы уже не сможем показать достойный отпор. Но это перспектива даже не ближайших месяцев, поэтому формируем позитивный взгляд на начало 2017 года», - говорит Анастасия Игнатенко.

В свою очередь аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов, отмечая некоторое укрепление региональных валют, несколько скептически относится к сообщениям о стабильности ситуации, полагая, что в 2017-м и нефтяные котировки, и курсы тенге/рубля покажут некоторое снижение. «Сделка ОПЕК и стран, не входящих в картель, должна по плану убрать с рынка излишки предложения и, как следствие, сократить запасы в хранилищах. На позитивных ожиданиях нефть взлетела до $57, но в итоге отошла от своих максимальных значений и сейчас торгуется в среднем по $55 за баррель. Для продолжения роста не хватает фундаментальных обоснований, рынок до сих пор сомневается, что картель сможет соблюдать оговоренные квоты на добычу. Первые данные мы узнаем только в конце января. В то же время при текущих ценах на нефть вновь воскресает американский сланец.

По некоторым данным, средняя себестоимость добычи в США уже составляет $40–45 за баррель. Мы уже несколько месяцев наблюдаем увеличение активных буровых установок, на текущий момент их количество составляет 523 штуки. И добыча в Штатах уже подросла до 8,7 млн баррелей в сутки. По-прежнему наблюдается замкнутый круг: повышение цен открывает широкие возможности для сланцевиков, которые с удовольствием займут освободившуюся долю рынка. Дональд Трамп также обещал оказать помощь энергетическому сектору за счет снижения налогов и ликвидации запрета на добычу нефти на федеральных землях. В таких условиях вполне вероятно, что в 2017-м мы вновь увидим падение котировок нефти. Уверен, что рубль с тенге не заставят себя ждать и последуют в том же направлении», - считает Павел Берлинов.

А вот региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас видит фактор неопределенности, тень которой легла на международные рынки, в позициях нового американского президента Дональда Трампа. «Политика США как в экономике, так и на международной арене оказывает существенное влияние на остальные страны. С одной стороны, негативом, особенно для развивающихся государств, может послужить желание нового президента вернуть производство «домой» и, как следствие, некая «изоляция» страны. Дополнительным ударом для нефтедобывающих стран должна стать отмена ограничений на добычу сырья для американских компаний, что может привести к попаданию большого количества нефти на рынок, который и так перенасыщен сырьем. Более того, американцы не связаны никакими договоренностями по снижению добычи, которые были достигнуты ОПЕК и некоторыми другими странами, не входящими в картель, что позволяет им увеличивать объемы таким образом, каким они посчитают нужным. Вполне ожидаемо, что низкие цены на нефть вновь приведут к действиям со стороны ОПЕК, однако к каким именно, на данный момент еще неясно.

Понятно только одно: страны-экспортеры могут столкнуться с новыми проблемами уже в самое ближайшее время. Позитива добавляют робкие надежды на скорые изменения в политике: Дональд Трамп задумал масштабные инвестиции в инфраструктуру страны (более $1 трлн), которые невозможно будет осуществить без крупных заимствований, а это должно привести в конечном итоге к ослаблению курса доллара к остальным валютам. Это является хорошей новостью для валют России и Казахстана, рост которых длительное время сдерживало укрепление американской валюты. В отношении евро ситуация гораздо сложнее: Brexit, референдум в Италии и продленная программа количественного смягчения крайне негативно влияли на единую валюту, а череда выборов в начале 2017 года может привести к власти кандидатов, выступающих против существования ЕС, по крайней мере в том виде, в котором он существует сейчас. Крайне велика вероятность того, что мы увидим паритет по доллару и евро в не столь отдаленном будущем», - прогнозирует Павел Салас.