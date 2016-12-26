Культура потребления тортов в Казахстане выше чем где-либо

Рынок кулинарных изделий в Казахстане с каждым годом набирает все больший ход. Появляются различные заведения, а социальные сети заполнены аккаунтами, предлагающими различную выпечку. Редакция "Къ" решила побеседовать с директором ТОО Happy Cake Асхатом Солтановым. Собеседник издания рассказал о ценностях компании и о том, как идут дела на кулинарном рынке Астаны.

- Здравствуйте, Асхат. Для начала, расскажите о компании, о том, откуда появилась идея заниматься продажей кулинарных изделий и о своих первых шагах?

- Бизнес у нас семейный и, соответственно, начинался он по-семейному, дома. Когда все начиналось, у нас и мыслей не было, что это может вырасти в крупную компанию. Поэтому выпечка была для нас, в тот период, неким хобби.

- Скажите, чья это была идея? Кто же начал заниматься реализацией выпечки?

- В начале это было хобби моей жены, а я в то время работал в другой компании. Супруга готовила кулинарные изделия для наших друзей и родственников. Спустя какое-то время они начали советовать нас своим знакомым. Позже создали Инстаграм аккаунт, и с каждым новым заказом наша клиентская база увеличивалась. Вот так, естественным образом, хобби жены превратилось в наш бизнес.

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- А когда уже появилась первая точка по реализации выпечки? Как долго вы работали, чтобы прийти к этому?

- Наша компания действует с 2013 года, а первая точка появилась в 2014 году. Фактически прошло всего полгода после того, как мы начинали выпекать дома. Первая точка наша находилась в аэропорту. Переговоры о том, чтобы там работать, были очень сложными и длились где-то два-три месяца. Почти все это время мы продолжали работать на дому. И лишь за месяц до открытия нашей кофейни в аэропорту Астаны, мы уже подобрали цех по выпечке изделий и набрали персонал.

- Сейчас у вас уже есть точка и в Астане, и в Алматы. Скажите, в южную столицу вы «пришли» сами или же кто-то пригласил с конкретным предложением?

- Предложений всегда было много. Часто обращаются с различными идеями открыть наше заведение в Алматы, Актобе, Атырау. Но мы пока откладываем решения таких вопросов «на потом». Дело в том, что у нас бизнес семейный. Мы привыкли контролировать все процессы, начиная от закупа ингредиентов и заканчивая реализацией нашего товара. То есть пока мы не видим схемы, по которой мы будем расширяться.

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- Но все-таки вы решились на открытие точки в Алматы…

- На тот момент у нас уже были мысли об открытии второго цеха в Астане. Дело в том, что наши производительные мощности не позволяют нам бесконечно увеличивать количество выпекаемого товара без потери качества. А потом подумали, почему бы и не открыть точку в Алматы. То есть у нас уже была скоплена некая сумма денег на открытие второго цеха в Астане, и мы пустили эти деньги на расширение в южной столице. И, когда я ехал в Алматы, у меня еще были некоторые сомнения по поводу правильности нашего решения, но по прибытию все сложилось настолько гладко, и я понял, что мы движемся в правильном направлении. Быстро сделали в помещении ремонт, набрали команду и в октябре месяце этого года уже начали работу в Алматы.

- А есть ли мысли расширяться в другие города?

- Я пока думаю, Алматы и Астаны нам достаточно. В обоих городах работы еще много. К примеру, мы несем в массы наши ценности о том, что Happy Cake это домашняя и всегда свежая выпечка. И если в Астане люди уже знакомы с нашими идеями, то в Алматы еще нет. Поэтому мы сейчас будем работать над этим.

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- Расскажите о рынке Астаны. Насколько сейчас популярны кулинарные изделия? И что предпочитают жители столицы?

- Культура потребления тортов в Казахстане выше чем где-либо. У нас уже это стало некой традицией подавать к чаю сладости или же брать торты, когда зовем гостей. При этом выбор у потребителя разнообразный. И не только в плане ассортимента, но и качества. Бывают торты за 1000 тенге, а бывают за 25 тыс тенге. Некоторым людям не важно, какой торт они приобрели. Главное, что он есть на столе. Но сейчас все больше людей следят за чистотой продукта, его срока годности и хранения и свежестью. В нашем же случае, мы перенесли все те технологии приготовления тортов из кухни в цех по выпечки кулинарных изделий. То есть клиенты, попробовав нашу продукцию, убеждаются, что это действительно домашняя выпечка.

- Расскажите о том, как вы взаимодействуете со своими клиентами? И как вам удается убедить их в качестве вашего продукта?

- У нас для это есть замечательный колл-центр. Там работают 3 девушки, которые готовы ответить на любые интересующие вопросы клиентов. В день к нам приходит 150-250 звонков. Мы взяли наш инстаграм аккаунт, взяли его искренность и индивидуальный подход к каждому клиенту и перенесли это в наш колл-центр. То есть сделали обслуживание потребителей еще более удобным для них самих. Очень много вопросов о том, как сделан тот или иной торт, какие ингредиенты в него входят. На любые вопросы, касающиеся нашей продукции, готовы ответить в колл-центре.

- Торт это такая продукция, что она либо понравилась клиенту, либо нет. Скажите, действительно ли у компаний, занимающихся кулинарными изделиями, клиентская база более ярко выражена? Насколько здесь актуально выражение «постоянный клиент»?

- Конечно, приобретая у нас выпечку впервые, люди задают много различных вопросов. И попробовав ее они понимают, что в Happy Cake действительно качественные и свежие торты. Мы прекрасно понимаем, что в таких делах права на ошибку нет. И если торт окажется не вкусным, то потребитель просто не простит это компании. И, естественно, туда больше не вернется. Поэтому мы каждый раз оттачиваем все наши процессы, начиная от работы с клиентами и заканчивая самой выпечкой. И я, будучи руководителем этого бизнеса, вижу своей первоочередной задачей работать над улучшением всех этих элементов работы компании.