На территории СЭЗ «ПИТ» прошло ежегодное совещание «Госзаказ-2017»

В мероприятии приняли участие аким Алматы Бауыржан БАЙБЕК, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Умирзак ШУКЕЕВ, а также руководители 12 национальных компаний, в т.ч. «КазМунайГаз», «Air Astana», «Қазақстан темiр жолы» и представители 44 IT-компаний, наиболее активно работающих на рынке города Алматы.

Участникам совещания была представлена выставка, где они смогли ознакомится с деятельностью 22 компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые имеют потенциал сотрудничества с Фондом. Кроме того, на территории второй очереди СЭЗ «ПИТ» были запущены новые объекты: учебно-тренажерный центр «KBTU Drilling Centre» и «Казахстанская морская академия». Как было отмечено на совещании, новые современные центры, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, позволят обеспечить подготовку специалистов бурения на морском шельфе и исключат необходимость направления специалистов за рубеж.

Открывая совещание Бауыржан БАЙБЕК, аким города Алматы отметил, что встреча с отечественными предпринимателями в рамках Форума «Госзаказ» прошлого года показала высокую эффективность и выразил надежду, что подписание новых договоров между алматинскими предпринимателями и национальными компаниями на нынешнем Форуме также станет драйвером развития сотрудничества квазигосударственного сектора с отечественным бизнесом.

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Умирзак ШУКЕЕВ председатель правления группы компаний «Самрук-Казына» также отметил, что на сегодняшний день конкретно по городу Алматы имеются долгосрочные контракты на 1,5 трлн. тенге.

Система электронных закупок станет еще прозрачнее

По словам Серикбека ЕЛШИБЕКОВА, генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» на постоянной основе ведется совместная работа с предпринимателями и НПП РК «Атамекен» по совершенствованию всего закупочного процесса и, в первую очередь, по повышению его прозрачности.

«Самое главное – участникам закупок видна вся информация, включая тендерную документацию, протоколы вскрытия, лицензии, сертификаты, подтверждение внесения обеспечения заявки. Это дает положительный результат. Все обращения и предложения предпринимателей мы учитываем, ведём постоянный диалог. Кроме того, мы снизили риск необоснованного отклонения заявок поставщиков, теперь система в автоматическом режиме подсказывает какого документа не хватает. За три года существования система электронных закупок позволила компаниям холдинга сэкономить 179 млрд. тенге. Но это не односторонний процесс, благодаря электронным закупкам наши предприниматели экономят на нотариальных, почтовых и командировочных расходах в среднем 80 000 тенге на каждом тендере, а если подсчитать общую сумму, то это порядка 15 млрд тенге. Также мы разработали портал «Маркетинг в закупках», где размещены все планы закупок на одном сайте, чтобы предпринимателям не приходилось искать эти данные отдельно по всем сайтам дочерних компаний, а их в Фонде- более 200. И еще, если предприниматель размещает там свое ценовое предложение, то система автоматически уведомляет его о дате того или иного тендера по его профилю деятельности», - добавил глава «Самрук-Казына Контракт».

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Оценка системы электронных закупок предпринимателями

Виталий ТРОНИН коммерческий директор ТОО «DS Multimedia CA» так оценил систему закупок: «Наша компания является казахстанским производителем диодного оборудования. Наш завод функционирует не так давно и было выиграно всего несколько тендеров посредством электронной системы Самрук-Казына. Сейчас ищем свой сегмент, смотрим, анализируем рынок. Что касается электронных закупок фонда, то несомненно эта система сильно облегчает поиск заказов предпринимателям. По поводу минусов системы, то каких-то очевидных лично я не вижу. Это вопрос цены и качества предлагаемой со стороны поставщиков продукции, если продукция конкурентоспособна и имеет адекватную стоимость, а предприниматель готов вести честную игру, то шансы выиграть тендер очень высоки»

Коммерческий директор ТОО «KT Cloud Lab» Георгий БИТАДЗЕ высказал свое мнение о системе электронных закупок: «Система электронных закупок Самрук-Казына на самом деле значительно облегчает поиск клиента, позволяет оперативно выяснять потребности рынка на данный момент и соответственно действовать. Главное, что в системе электронных закупок есть обратная связь и при необходимости всегда можно обратиться за помощью и всегда помогут»

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Особое внимание в своем докладе Серикбек Елшибеков уделил работе по минимизации рисков нарушений. «В целях минимизации допускаемых нарушений нами были разработаны соответствующие механизмы контроля. По предложению НПП РК «Атамекен» нами внедрена обязательная процедура предварительного согласования тендерной документации, согласно которой все документы размещаются на сайтах заказчиков за 10 дней до объявления закупки. Кроме того, в тендерные комиссии в качестве наблюдателей включаются представители НПП РК «Атамекен» и других общественных объединений. Также Фонд осуществляет контрольные проверки. По итогам 11 месяцев текущего года из 61 тысячи объявленных закупок с нарушениями было проведено 0,5%, к ответственности привлечены 326 должностных лица. При выявлении нарушения, ТОО «Самрук-Казына Контракт» направляет в дочернюю структуру Фонда обязательное к выполнению предписание по устранению несоответствия правилам закупок и привлечению виновных к ответственности. Если же и оно не выполняется, то решение вопроса переходит на уровень Фонда», - отметил Серикбек Елшибеков.

Также, по его словам, ведётся и работа по импортозамещению в закупках компаний Самрук-Казына.

«В рамках поддержки импортозамещения Фондом ведется программа содействия модернизации действующих и создание новых производств, рассчитанная. Мы одобрили 27 новых проектов, из них реализовано уже восемь. И мы призываем все казахстанские компании более активно участвовать в этой программе. Если вы, выбрав на нашем сайте товар, который нацкомпании покупают зарубежом, сможете производить его на своих мощностях, то, по нашим правилам, заказчики будут проводить закуп всей потребности этого товара у вас, отказавшись от импорта. Но необходимо помнить, что здесь важным условием является качество и цена.

В рамках масштабной программы трансформации Фонда «Самрук-Казына» в системе закупок внедряются новые инструменты для повышения эффективности закупок. Такие, к примеру как, предварительный квалификационный отбор и категоризация закупок. Эти механизмы способствуют сокращению сроков закупок, облегчат участие в закупках, позволят исключить из процесса фирмы-однодневки и лжепредприятия, повысят качество закупаемых товаров, работ и услуг. Предквалификацию поставщиков мы начали с 25 июля этого года. И уже в январе следующего часть конкурентных закупок будет проведена среди предпринимателей, включённых в Пул поставщиков Самрук-Казына. Этот механизм существует в международной практике, его используют ведущие мировые компании и фонды, а самое главное, он не противоречит нормам ВТО. Поэтому мы вас призываем пройти предварительный квалификационный отбор, этот механизм сейчас полностью запущен и действует. Информация размещена на нашем сайте, также есть колл-центр, сотрудники которого предоставят всю необходимую информацию.

В заключение отметим, что с начала текущего года между предприятиями Алматы и компаниями группы Самрук-Казына было заключено договоров на сумму свыше 850 млрд тенге, что 30% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.