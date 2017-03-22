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Начал работу новый скоростной международный поезд «Алматы – Ташкент»

22.03.2017 15:13   888   0

21 марта текущего года состоялся запуск международного пассажирского поезда №1/2 сообщением «Алматы-Ташкент». В мероприятии приняли участие представители АО «НК «ҚТЖ», акимата города Алматы, узбекского этнокультурного Центра, местной общественности, ветераны железнодорожной отрасли, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚТЖ».

Перед участниками мероприятия выступил вице-президент АО «НК «ҚТЖ» Эрик Имашев. Спикер подчеркнул важность события в контексте реализации договоренностей Глав двух государств по укреплению двустороннего сотрудничества, нацеленного на благо народов Казахстана и Узбекистана. Вице-приезидент отметил, что «поезд сформирован из вагонов «Тұлпар-Тальго» с широким кузовом.

«Казахстанские и узбекские железнодорожники сделали все возможное, чтобы запуск международного поезда состоялся в запланированные сроки.Это является результатом мудрой политики Глав государств»,- сказал Эрик Имашев.

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«Железные дороги должны объединять и запуск нового маршрута Алматы-Ташкент является еще одним из важных шагов к сближению двух народов», - отметил вице-президент.

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В ходе торжественного мероприятия также выступили заместитель акима города Алматы Румиль Тауфиков, ветеран железнодорожного транспорта Калтай Самбетов, руководитель узбекского этнокультурного Центра Абдулла Исматуллаев.

Как сообщает пресс-служба АО «НК «ҚТЖ», поезд «Алматы-Ташкент» состоит из 29 вагонов и будет курсировать два раза в неделю: из Алматы - по понедельникам и субботам, из Ташкента - по вторникам и воскресениям. Время в пути - около 16 часов 30 минут. Стоянки в пути следования: Отар, Шу, Тараз, Шымкент, Сарыагаш, Ташкент.

Стоимость проезда от Алматы до Ташкента: люкс - 13 036 тенге, бизнес - 11 077 тенге, купе - 9 342 тенге и сидячие места - 4 228 тенге. В настоящее время открыто 14 скоростных маршрутов, которые связывают все области нашей республики. По этим маршрутам курсируют поезда, составленные из комфортабельных вагонов казахстанского производства.

 

 

  • Источник:
  • НК КТЖ
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