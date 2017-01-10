Saxo Bank: Металлы и выращиваемые товары первыми дорожают в 2017 году

Под влиянием прогноза сокращения поставок в ближайшие месяцы цены на платину, палладий и выращиваемые товары резко выросли в начале года. Золото продолжило осторожно восстанавливать позиции, но его судьба, как и судьба нефти, скорее всего, будет зависеть от действий Дональда Трампа, Китая и ОПЕК в течение всего 2017 года, говорится в еженедельном обзоре от Saxo Bank.

Оле Слот Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке, - "Три главных фактора движения цен на сырьевые товары в этом году: Дональд Трамп, Китай и ОПЕК".

В начале 2017 года вниманием рынка завладели второстепенные драгоценные металлы платина и палладий.

Выращиваемые товары подорожали в первую неделю года под влиянием угрозы снижения предложения.

Лидер роста прошлого года природный газ подешевел на фоне потепления.

На рынке золота игроки хеджируют позиции в преддверии инаугурации Трампа.

В начале года сырая нефть сначала резко подорожала, потом также резко упала, а теперь топчется на месте.

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В первую короткую праздничную неделю января на сырьевом рынке произошло много изменений. Впереди рынок ждет очень насыщенный год. На динамику сектора, который в 2016 году впервые с 2010 года вышел в плюс, значительное влияние окажут Дональд Трамп, Китай и ОПЕК.

Доллар и ставки доходности по облигациям прервали подъем, начатый после президентских выборов в США, и это немного сняло напряжение на рынке драгоценных металлов. Но вниманием игроков внезапно завладели второстепенные металлы, такие как платина и палладий. Цены на них существенно выросли на фоне улучшившихся перспектив спроса в автомобильной промышленности.

Выращиваемые товары подорожали на фоне риска сокращения предложения, а лидер роста 2016 года природный газ подешевел в связи с потеплением и утянул за собой вниз весь энергетический сектор.

Еще одним фактором, заслуживающим внимания, является непрекращающийся отток капитала из Китая. Национальное правительство попыталось остановить этот процесс, уменьшив ликвидность своей валюты на внешнем рынке, в результате чего финансирование суточных коротких позиций превысило 80%.

Какие сюрпризы год грядущий нам готовит?

Приближается день инаугурации Дональда Трампа, и участники рынка ведут себя осторожно, зная о протекционистских взглядах президента и возможных последствиях обещанной им политики с точки зрения инфляции.

Ежегодная ребалансировка индексов будет сопровождаться покупками сельскохозяйственных товаров

В период с 9 по 13 января пройдет ежегодный процесс ребалансировки вложений на основе двух важнейших сырьевых индексов, используемых нами для оценки рыночной динамики – индекса S&P GSCI и сырьевого индекса Bloomberg. В эти дни компоненты индексов корректируются с тем, чтобы привести существующие позиции в соответствие с динамикой отдельных товаров, зафиксированной в течение предыдущего года.

По данным Morgan Stanley, объем вложенных инвесторами средств в эти два индекса на текущий момент составляет около 115 миллиардов долларов (55 миллиардов в индекс GSCI и 60 миллиардов в индекс BCOM).

В целом эта процедура предусматривает покупку/увеличение экспозиции по сырьевым товарам, которые несли потери в предыдущем году, за счет продажи/снижения экспозиции по сырьевым товарам, которые были в прибыли. Также может меняться общий целевой вес отдельных товаров или секторов, добавляются новые и удаляются старые контракты.

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Согласно самым последним подсчетам, в этот период увеличатся покупки сельскохозяйственных товаров за исключением сахара. Особенно это касается кукурузы, пшеницы, соевых бобов и животноводческих товаров.

Помимо сахара, продажи также будут наблюдаться на рынке сырой нефти Brent и природного газа, а вот золото будет пользоваться спросом. О таких сделках рынок предупрежден и знает заранее, но все равно они могут спровоцировать неожиданные движения. Это будет зависеть от доступной ликвидности, то есть объемов покупки/продаж относительно количества неисполненных контрактов, или так называемого открытого интереса.

В экспозициях хедж-фондов преобладают активы энергетического сектора

Инвесторы, такие как хедж-фонды и инвестиционные менеджеры, обладали чистой длинной экспозицией на сырьевом рынке в объеме 1,7 миллиона фьючерсных лотов по сравнению с 0,1 миллиона лотов в конце 2015 года. 70% этой экспозиции составляют товары энергетического сектора. Рекордные ставки были сделаны из расчета на успешную реализацию плана ОПЕК по сокращению добычи в целях повышения цен на сырую нефть.

В декабре в связи с сильными холодами большим спросом у спекулянтов также пользовался природный газ. Неудивительно, что прогнозы потепления в январе послужили причиной пересмотра позиций на этой неделе.

Золото продолжило восстановление, начатое в середине декабря от минимума 1123 доллара за унцию, и достигло максимального за четыре недели ценового значения. Этот металл демонстрирует тесную корреляцию с курсом японской иены и реальными ставками доходности в США. После первой волны снижения американских ставок доходности, вызванной результатами президентских выборов в США, реальные ставки доходности по 10-летним облигациям выросли с 0,11% до 0,70%. Однако за последние три недели они опустились до 0,37%, что уменьшило давление на рынок золота.

Стремительное падение иены после президентских выборов 8 ноября также лишило золота поддержки, но, достигнув 3 января максимального значения, курс USDJPY откатился до трехнедельного минимума.

Волна ликвидации длинных позиций по золоту, усилившаяся после 8 ноября, продолжалась вплоть до конца 2016 года. Спустя семь последовательных недель продаж чистая длинная позиция хедж-фондов составляла всего 41 247 лотов (по состоянию на 27 декабря). Это самое низкое значение с февраля, а по сравнению с июльским максимумом оно уменьшилось на 85%.

Вложения в биржевые индексные продукты, обеспеченные золотом, остаются завышенными, но постепенно стабилизируются после безостановочных продаж, которые продолжались с 8 ноября. С начала года прошло еще слишком мало времени, и мы вряд ли увидим много покупок с использованием реальных денег, но некоторые события риска уже привлекли внимание игроков.

Физический спрос в Китае и Индии по-прежнему очень высокий. В Китае он связан с риском девальвации юаня и приближающимся новым годом по восточному календарю. В Индии денежный кризис, возникший в результате вывода из системы банкнот высокого номинала, спровоцировал спрос на активы-убежища.

Кроме того, мы наблюдаем на рынке золота признаки хеджирования в связи с предстоящими действиями Дональда Трампа. Ближе к дню инаугурации, который запланирован на 20 января, на первый план постепенно будут выходить риски, связанные с протекционистскими политиками президента и их последствий для инфляции.

Золото стабилизировалось на уровне 1162 доллара за унцию, и если доллар и ставки доходности продолжат оказывать поддержку, то металл может заново протестировать ключевую зону сопротивления в промежутке между 1195 и 1205 долларов.

Источник: Saxo Bank

На этой неделе лидерами роста стали платина и палладий. Подъем продаж автомобилей и улучшение производственной статистики в США и Китае, а также прекращение продаж на рынке инвесторов в декабре помогли палладию выбиться в лидеры в январе, и на этой положительной волне платина также подорожала. Продолжавшийся целый месяц нисходящий тренд на рынке платины прервался, и его соотношение с ценой золота уменьшилось всего до 210 долларов, что соответствует минимальному значению с прошлого августа.

Источник: Saxo Bank

Нефть пользуется спросом, но есть риск коррекции

Под влиянием ожидаемого сокращения добычи в странах ОПЕК в первый торговый день нового года цены на сырую нефть WTI и Brent выросли, затем внезапно упали более чем на 5% и до конца торговой недели колебались в диапазоне.

В ближайшие недели все внимание будет приковано к тому, как страны ОПЕК и страны, не входящие в нефтяную группу, будут исполнять свои обещания о сокращении добычи. Новости о том, что страны Персидского залива, включая Кувейт, Оман, Абу-Даби, Саудовскую Аравию, начали сокращать производство, оказывали рынку поддержку, несмотря на то, что Ливия в свою очередь увеличила добычу, и существует угроза того, что Ирак не сможет выполнить данное обещание.

Негативным фактором послужил еженедельный отчет США о запасах, который показал, что объемы сократились сильнее, чем ожидалось, в связи с уменьшением запасов на НПЗ в конце года по причинам налогообложения. Резкий скачок запасов продуктов и почти рекордный объем запасов в Кушинге, центре поставки нефти WTI, торгуемой на основе фьючерсных контрактов, усугубили нисходящее движение.

Самым большим риском для нефтяных рынков, который может спровоцировать существенную коррекцию, является рекордно высокая спекулятивная позиция хедж-фондов. На неделе, окончившейся 27 декабря, совокупная длинная позиция по сортам нефти Brent и WTI превысила 900 миллионов баррелей. Внезапное падение на 5,5% в прошлый вторник, для которого не было никакой очевидной причины, четко сигнализировало о существовании такого риска в условиях одностороннего позиционирования на рынке.

Любые изменения в текущем положительном прогнозе могут привести к сокращению длинных позиций. Это могут быть и первые признаки нарушений, и свидетельства продолжающегося наращивания добычи в проблемных странах, например в Нигерии и Ливии, которые освобождены от обязательства по сокращению добычи.

Мы считаем, что на данном этапе цена нефти Brent не поднимется выше 60 долларов за баррель. На форвардной кривой сейчас наблюдается самое высокое значение с сентября. Поводом служит предположение о том, что план сокращения добычи продлится не дольше шести месяцев и что во второй половине 2017 года США нарастят производство.

Нефть Brent торгуется в рамках восходящего тренда с целью на 65 долларов. Однако учитывая очень большую длинную позицию, угрозу нарушения обязательств и вероятность увеличения добычи в Ливии, Нигерии и США, рост, вероятно, будет ограничен 60 долларами.

Источник: SaxoTraderGO