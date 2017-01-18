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Сбербанк и Alibaba намерены создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли

18.01.2017 10:03   719   0

Российский Сбербанк и китайская Alibaba Group намерены создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли в первой половине 2017 года, сообщает «Коммерсантъ».

Как рассчитывает российская сторона, Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно финансовые инвестиции.

Знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что стороны надеются создать СП уже в первой половине 2017 года. Предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию прежде всего деньги, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы. "Речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран",— подчеркивает собеседник издания.

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Нурсултан Назарбаев
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