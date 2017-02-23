В 2017 году PR-агенства ожидают сокращения объема рынка

В ходе опроса 26 PR-агентствам была выслана электронная анкета, которую 8 компаний отказались заполнять по причине занятости.

Анализ проводился с целью получения ответов на следующие вопросы:

1) Каковы ожидания и прогнозы PR-агентств по развитию PR рынка страны в 2017 году (направления PR-работы, PR-инструменты, тренинги и т.д.)?

2) Каковы ожидания и прогнозы PR-агентств по объему PR-рынка, спросу на PR-услуги и т.д?

3) Какие тренды развития будут доминировать на PR-рынке Казахстана?

При ответе на некоторые вопросы, у респондентов была возможность выбрать несколько вариантов.

Показатели исследования:

- 71% PR-агентств считают Digital PR (CMM) самым актуальным направлением PR в этом году;

- 65% респондентов считают кризисные коммуникации и связи со СМИ вторым приоритетным направлением работы;

- 41% респондентов считают, что на 3-м месте будут внутренние коммуникации;

- 35% указали Корпоративную Социальную Ответственность;

- 24% - связи с правительством (Government Relations), 18% назвали связи с общиной;

- 12% респондентов назвали связи с инвесторами.

По результатам исследования, наиболее востребованными PR-инструментами в 2017 году станут различные мероприятия для прессы, такие как пресс-конференции, пресс-туры, круглые столы и т.д.

С этим согласны 100% респондентов.

88% считают, что также очень востребованными будут инструменты Digital PR.

На востребованность инструментов внутренних коммуникаций указали 41% участников опроса.

Что касается пресс-релизов и пресс-материалов, то только 47% респондентов считают "работающими" инструментами.

Оффлайновые инструменты, применяемые во время коммуникационных кампаний, такие как «наружка», ТВ и радио в 2017 году будут все менее актуальными (так считают 12% респондентов).

Также во время коммуникационных кампаний не будут активно использованы BTL-акции (24% респондентов).

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Участники исследования также поделились своими мнением о том, какие индустрии будут больше всего нуждаться в PR-услугах в 2017 году. 78% опрошенных назвали госслужбы и нацкомпании. Чуть меньшим спросом в услугах PR будут пользоваться сфера финансов (61%), IT (50%) и медицина/фармацевтика (56%). В секторе развлечения и авиации/туризма спрос на PR-услуги будет невысоким - 22% и 17% соответствено. Две компании отметили, что в PR-услугах будут нуждаться такие сферы деятельности как Недвижимость и Промышленность.

Кроме того, участники опроса считают, что объем рынка PR-услуг Казахстана скорее всего сократится - 47% (объем сокращения в процентном соотношении был указан разным от 10% до 40%), 35% считают, что объем рынка останется прежним, а 18% респондентов полагают, что он увеличится.

67% опрошеных считают, что компании страны не сократят расходы на аутсорсинговые PR-услуги, 33% придерживаются мнения, что сокращение неизбежно.

В то же время, 72% респондентов считают, что позиции PR-специалистов в этом году не сократятся и только 17% уверены в обратном. Две компании затруднились ответить на этот вопрос, а еще одна считает, что количество позиции PR-специалистов может даже возрасти.

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Многие респонденты сходятся в том, что в 2017 году все больше будут востребованы digital-инструменты. Цифровые технологии продолжат набирать обороты, однако они не смогут полностью вытеснить традиционные медиа. Пиарщики также считают, что государственные структуры будут пытаться восстановить доверие населения, большую роль будет играть персонификация коммуникаций, вырастет значимость оценки эффективности PR кампаний.

Подводя итог, можно сказать, что в 2017 году PR-индустрия Казахстана будет все больше развиваться в сторону «цифровизации» коммуникаций, объем рынка уменьшится, но, скорее всего, незначительно, судя по противоречивым мнениям опрошенных. Мероприятия и digital PR будут основными трендами, что, видимо, связано с интеграцией офлайн ивентов и digital-среды, которую казахстанские пиарщики успешно проводят в течении нескольких лет, проводя мероприятия и создавая информационные волны в онлайне. Социальные сети, видимо, все больше будут подталкивать государственный сектор к более эффективному коммуницированию в онлайне. В то же время, социальные сети усилят необходимость в эффективных кризисных коммуникациях.

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